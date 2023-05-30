Вратарь «Ахмата» Шелия назвал сборную, за которую мечтает играть: это не Россия

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия заявил о желании получить грузинское гражданство и сыграть за национальную сборную.

– В одном из недавних интервью вы отметили, что мечтаете сыграть за сборную. За какую?

– Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Видимо, не хотят.

– Они ни разу не выходили с вами на связь?

– Один раз звонили, когда я ещe играл в «Тамбове». Они удивились, что я разговариваю на грузинском в совершенстве, удивились, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли.

– А у вас есть грузинское гражданство?

– Нет, пока что.

– А вы не пробовали делать? Или в этом не было необходимости для вас в силу того, что сборная Грузии не зовeт?

– Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад. Я подавал документы, но мне отказали, хотя я знаю язык и до девятого класса учился в школе там. У меня было собеседование, которое прошло хорошо, но в итоге пришeл отказ.

Есть у меня определeнные догадки на этот счeт, но это только догадки. Впрочем, это не отменяет того, что ситуация странная.