Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Вратарь «Ахмата» Шелия назвал сборную, за которую мечтает играть: это не Россия

    Вратарь «Ахмата» Шелия назвал сборную, за которую мечтает играть: это не Россия

    Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия заявил о желании получить грузинское гражданство и сыграть за национальную сборную.

    – В одном из недавних интервью вы отметили, что мечтаете сыграть за сборную. За какую?

    – Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Видимо, не хотят.

    – Они ни разу не выходили с вами на связь?

    – Один раз звонили, когда я ещe играл в «Тамбове». Они удивились, что я разговариваю на грузинском в совершенстве, удивились, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли.

    – А у вас есть грузинское гражданство?

    – Нет, пока что.

    – А вы не пробовали делать? Или в этом не было необходимости для вас в силу того, что сборная Грузии не зовeт?

    – Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад. Я подавал документы, но мне отказали, хотя я знаю язык и до девятого класса учился в школе там. У меня было собеседование, которое прошло хорошо, но в итоге пришeл отказ.

    Есть у меня определeнные догадки на этот счeт, но это только догадки. Впрочем, это не отменяет того, что ситуация странная.

    • «Ахмат» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
    • 34-летний Шелия в клубе с 2020 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 43 гола в 33 матчах.

    Новости по теме
    Шелия ответил, какие нападающие из РПЛ его раздражают
    Вратарь «Ахмата» Шелия просил тренера перевести его на позицию полевого игрока
    Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14915

      Алексей З 27 минут назад

      Это ж каким длббом надо быть , чтобы спросить у грузина , за какую сборную он мечтает играть !!!!!
      За Гондурас ***.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      Таврида 1 час назад

      С детства за кутаисский "Колхидец")

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 