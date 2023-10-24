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    Голкипер «Факела» определил лучших вратарей РПЛ

    Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о лучших вратарях в российской Премьер-лиге.

    «Кто топ-3 вратаря в России прямо сейчас? Лантратов, Сафонов, Помазун. Еще бы назвал Шелию – очень ярко играл в прошлом сезоне. При этом моим кумиром всегда был Акинфеев. После прошлогоднего матча с ЦСКА я подошел к нему: «Игорь, всей семьей смотрели Кубок УЕФА. Нам бы твою майку в коллекцию». В итоге отдал.

    А я свою? Ну, если бы она ему была нужна, я бы отдал.

    Чья майка еще есть в коллекции? Малафеева. Как раз с моего дебюта за «Аланию», – сказал Гудиев.

    • Гудиев в этом сезоне провел за «Факел» четыре матча в чемпионате России и четыре – в Кубке.
    • В прошлом он выступал за «Аланию», «Ахмат» и «Химки».

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 11:13
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