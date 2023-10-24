Голкипер «Факела» определил лучших вратарей РПЛ

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о лучших вратарях в российской Премьер-лиге.

«Кто топ-3 вратаря в России прямо сейчас? Лантратов, Сафонов, Помазун. Еще бы назвал Шелию – очень ярко играл в прошлом сезоне. При этом моим кумиром всегда был Акинфеев. После прошлогоднего матча с ЦСКА я подошел к нему: «Игорь, всей семьей смотрели Кубок УЕФА. Нам бы твою майку в коллекцию». В итоге отдал.

А я свою? Ну, если бы она ему была нужна, я бы отдал.

Чья майка еще есть в коллекции? Малафеева. Как раз с моего дебюта за «Аланию», – сказал Гудиев.