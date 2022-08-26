«Можешь меня заменить!». Стали известны подробности замены вратаря «Ахмата» в матче с ЦСКА

Видеоблогер Павел Городницкий на своем ютуб-канале рассказал обстоятельства замены вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:4). Игрок покинул поле в перерыве.

«Шелия пропустил три за шесть минут. Талалаев орет: «Почему ты не поставил такого-то игрока на штангу? Почему ты ему не объяснил?». Шелия психанул и крикнул: «Можешь меня заменить!». Талалаев заменил», – сказал Городницкий.