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  • Талалаев объяснил, почему заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА

Талалаев объяснил, почему заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА

21 августа 2022, 18:25
2

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения от ЦСКА (2:4) в матче 6-го тура РПЛ.

– Проиграли хорошей команде в первом тайме, вышли – испугались. После общения в раздевалке, выплеска эмоций поменяли игру.

Мы и в первом тайме играли не хуже, после перерыва стали спокойно проводить атаки. Во втором тайме, считаю, у нас было преимущество по количеству голевых моментов. Для зрителей игра была интересной, мне тоже понравилось. Не каждая команда после 0:3 в первом тайме так сможет сыграть.

– Почему заменили Шелию в перерыве?

– Одна из функций опытного игрока – управление игрой. Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут. Я не узнавал команду. Мы пропустили два гола со стандарта, я просил переставить Тимофеева, но не смог докричаться до команды. Когда человек пропускает три мяча за тайм, замена логична.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Шелия Гиорги Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1661101046
Это правильно, когда неприкасаемых нет.
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zigbert
1661148089
Вообще тренер как никто видит слабые места своей команды и он вправе вносить изменения в составе.
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