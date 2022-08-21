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    Талалаев объяснил, почему заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения от ЦСКА (2:4) в матче 6-го тура РПЛ.

    – Проиграли хорошей команде в первом тайме, вышли – испугались. После общения в раздевалке, выплеска эмоций поменяли игру.

    Мы и в первом тайме играли не хуже, после перерыва стали спокойно проводить атаки. Во втором тайме, считаю, у нас было преимущество по количеству голевых моментов. Для зрителей игра была интересной, мне тоже понравилось. Не каждая команда после 0:3 в первом тайме так сможет сыграть.

    – Почему заменили Шелию в перерыве?

    – Одна из функций опытного игрока – управление игрой. Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут. Я не узнавал команду. Мы пропустили два гола со стандарта, я просил переставить Тимофеева, но не смог докричаться до команды. Когда человек пропускает три мяча за тайм, замена логична.

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    Источник: «Матч ТВ»

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