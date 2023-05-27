Вратарь «Ахмата» Шелия просил тренера перевести его на позицию полевого игрока

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о желании Гиорги Шелии играть не только в воротах.
«Футбол – это праздник. Нельзя сильно напрягать ребят, они должны чувствовать себя раскрепощенно. Но и про дисциплину нужно не забывать, когда начинается работа.
У нас проблема есть с (вратарем Георги) Шелией. В том плане, что он все время меня достает: «Можно я в поле поучаствую?» Я ему не разрешаю, а он все время рвется‑рвется (смеется).
Главное, серьезно спрашивает: «Можно я поиграю?» Когда вратарь хорошо играет, в современном футболе это очень важно», – заявил Ташуев.
- «Ахмат» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
- 34-летний Шелия в клубе с 2020 года.
- В этом сезоне голкипер пропустил 40 голов в 32 матчах.
Источник: «Матч ТВ»