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    • Вратарь «Ахмата» Шелия просил тренера перевести его на позицию полевого игрока

    Вратарь «Ахмата» Шелия просил тренера перевести его на позицию полевого игрока

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о желании Гиорги Шелии играть не только в воротах.

    «Футбол – это праздник. Нельзя сильно напрягать ребят, они должны чувствовать себя раскрепощенно. Но и про дисциплину нужно не забывать, когда начинается работа.

    У нас проблема есть с (вратарем Георги) Шелией. В том плане, что он все время меня достает: «Можно я в поле поучаствую?» Я ему не разрешаю, а он все время рвется‑рвется (смеется).

    Главное, серьезно спрашивает: «Можно я поиграю?» Когда вратарь хорошо играет, в современном футболе это очень важно», – заявил Ташуев.

    • «Ахмат» идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.
    • 34-летний Шелия в клубе с 2020 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 40 голов в 32 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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