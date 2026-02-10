Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Вендел
Статистика
€ 15 млн
Вендел - статистика
Зенит
28 августа 1997 (29)
#8 | Полузащитник
180 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Суперкубок России 2026
Товарищеские матчи 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Суперкубок России 2024
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Суперкубок России 2022
Товарищеские матчи 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Суперкубок России 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 90'
43'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
63' - 90'
77'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
1' - 60'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+