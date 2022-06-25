Вендел - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 84'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|32'
|17.02.2023
|1' - 46'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|1' - 90'
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|46' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)