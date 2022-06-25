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    Вендел - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Маркус
    Фамилия да Силва
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 августа 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 84' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    25.02.2023 1' - 90' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    32'
    17.02.2023 1' - 46' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    14.02.2023 1' - 90' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 90' Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2022 46' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.2022 46' -90' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
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