Фанаты «Зенита» оценили дебют Дугласа Сантоса на ЧМ

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на игру защитника Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).
«По матчу видно то же, что было во всех матчах Сантоса при Карло Анчелотти – он, как и любой юноша с «синдромом отличника», выполнял задание тренера от и до. Часто игнорируя собственные желания открыться по флангу держащего мяч Винисиуса.
Очевидно, что в этом составе сборной Бразилии Дуглас Сантос нужен, чтобы на своих мощных плечах как-то держать баланс и страховать хрупкую и хаотчиную систему вялого самбадрома на чужой половине поля. Было сложно, особенно с учетом, что сборная Бразилии целый тайм играла без опорной зоны. Но Дуглас справился. Потому что опыт, ну вы сами в курсе... Да и гол Бразилии в итоге пришел с перехвата Сантоса.
В Бразилии отзывы про игру Дугласа в основном положительные, правда многие отмечают, что Дуглас совсем не давал остроты в атаке. Но это вопросы не к Сантосу, а к Карло», – написали в Петербурге.
- Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и за это время стал пятикратным чемпионом России.
- За сборную Бразилии он дебютировал в 2024 году и с тех пор регулярно получал вызовы, однако место в заявке на чемпионат мира получил впервые.
- Бразилия в следующем туре сыграет с Гаити.