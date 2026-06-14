Фанаты «Зенита» оценили дебют Дугласа Сантоса на ЧМ

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на игру защитника Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).

«По матчу видно то же, что было во всех матчах Сантоса при Карло Анчелотти – он, как и любой юноша с «синдромом отличника», выполнял задание тренера от и до. Часто игнорируя собственные желания открыться по флангу держащего мяч Винисиуса.

Очевидно, что в этом составе сборной Бразилии Дуглас Сантос нужен, чтобы на своих мощных плечах как-то держать баланс и страховать хрупкую и хаотчиную систему вялого самбадрома на чужой половине поля. Было сложно, особенно с учетом, что сборная Бразилии целый тайм играла без опорной зоны. Но Дуглас справился. Потому что опыт, ну вы сами в курсе... Да и гол Бразилии в итоге пришел с перехвата Сантоса.

В Бразилии отзывы про игру Дугласа в основном положительные, правда многие отмечают, что Дуглас совсем не давал остроты в атаке. Но это вопросы не к Сантосу, а к Карло», – написали в Петербурге.