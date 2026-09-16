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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Дуглас Сантос
Статистика
€ 7,50 млн
Дуглас Сантос - статистика
Зенит
22 марта 1994 (32)
#3 | Защитник
173 см
Бразилия | Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
63' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 58'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
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Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Бразилия. Серия А 2016
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 90'
90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
68' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
1' - 60'
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