Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил игру защитника команды Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).

«Соперник был серьeзный, но и противостояние на фланге [против капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими] было куда серьeзней.

В целом Сантос выглядел лучше всех в команде, практически не терял мячей. В моменте с пропущенным голом, наверное, вина лежит на центральных защитниках», – сказал Радимов.