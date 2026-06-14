Дугласа Сантоса признали лучшим игроком Бразилии в матче ЧМ-2026 против Марокко

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил игру защитника команды Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 Бразилия – Марокко (1:1).
«Соперник был серьeзный, но и противостояние на фланге [против капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими] было куда серьeзней.
В целом Сантос выглядел лучше всех в команде, практически не терял мячей. В моменте с пропущенным голом, наверное, вина лежит на центральных защитниках», – сказал Радимов.
- Дуглас Сантос провел на поле весь матч и стал одним из самых заметных игроков в составе бразильцев.
- Его дебют на чемпионатах мира состоялся именно в этой игре.
- Дуглас в «Зените» с 2019 года.
Источник: «Матч ТВ»