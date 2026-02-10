Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Михаил Кержаков
Статистика
Михаил Кержаков - статистика
Завершил карьеру
28 января 1987 (39)
#41 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Товарищеские матчи 2026
Товарищеские матчи 2025
Товарищеские матчи 2024
Кубок PARI Премьер 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Суперкубок России 2023
Товарищеские матчи 2023
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Суперкубок России 2021
Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок России 2020
Лига чемпионов 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Кубок Атлантики 2016
Лига Европы 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
63' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
46' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
3
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
7
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Фото
Ташуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+