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Михаил Кержаков
Трансферы
Михаил Кержаков - трансферы
Завершил карьеру
28 января 1987 (39)
#41 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
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Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Зенит
Завершил
Завершил
10.02.17 / 30.06.17
Зенит
Оренбург
Аренда
01.07.15 / 01.07.26
Анжи
Зенит
Свободный агент
01.07.13 / 01.07.15
Волга
Анжи
500 тыс €
01.01.11 / 01.07.13
Зенит-2
Волга
Свободный агент
01.01.10 / 31.12.10
Зенит-2
Алания
Аренда
01.01.09 / 31.12.09
Зенит-2
Волгарь
Аренда
23.07.08 / 31.12.08
Зенит-2
Волга
Аренда
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