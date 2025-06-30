Радимов объяснил, зачем «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Кержаковым

Владислав Радимов оценил решение «Зенита» продолжить сотрудничество с ветеранами Александром Ерохиным и Михаилом Кержаковым.

Полузащитнику в октябре исполнится 36 лет, вратарю сейчас 38.

Кержаков возобновил карьеру ради продления контракта с «Зенитом».

Ерохин в клубе с 2017 года. Его статистика: 251 матч, 42 гола, 15 ассистов.

«Кержаков на роль третьего вратаря подходит: свой парень, ко всем победам причастен. Я думаю, он и сам свою роль понимает.

Ерохин, в принципе, тоже. Другое дело, что на его место можно было попробовать кого‑то из молодых.

Но здесь есть гарантия. Гарантия для Семака в тренировочном процессе, выход на 5–10 минут в конце каких‑то матчей, когда нужно навязать борьбу. Вот для этого, наверное», – сказал Радимов.