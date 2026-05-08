Реакция болельщиков «Зенита» на конец карьеры Кержакова

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по случаю окончания карьеры вратаря Михаила Кержакова.

«Есть вещи, которые ждешь и знаешь, когда это произойдет, и все равно как обухом по голове.

Миша Кержаков завершает карьеру.

Миша – последний в этом составе, для кого футбольный клуб «Зенит» не просто работодатель, строчка в Википедии или ступенька к футбольным вершинам. Кто понимал, что и как чувствует простой футбольный болельщик и кому на это было действительно не наплевать.

Он дважды был в «СБГ ШОУ» – первый раз в 2023-м, и поразил важным для мужчины качеством: полным пониманием себя в мире, «Зените», футболе. Взрослый он. Для футболистов, большинство из которых взрослеют примерно никогда, качество уникальное.

Его роль в «Зенита» редко была ведущей – обидные замены в серии пенальти, вечный поиск «основного» вратаря. Но он не сломался и шел к своим целям – сначала 50 игр за «Зенит». Потом 100. Остановился на отметке 138, 54 из которых «сухих». Шестой результат в истории клуба.

Миша – легенда. Не такая, как брат – и масштабом, и смыслом. Несмотря на то что трофеев у него с «Зенитом» куда больше.

Спасибо тебе за все!

Твое имя – «Зенит», – написали болельщики.