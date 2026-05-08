Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кержаков объяснил решение закончить карьеру

Вчера, 12:29
9

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему решил попрощаться с профессиональным футболом в 39 лет.

6 мая пресс-служба сине-бело-голубых объявила о решении воспитанника клуба закончить карьеру.

«Всерьез мысль о завершении карьеры возникла еще в конце прошлого сезона. Прекрасный дебютный год проводил Женя Латышонок, Денис Адамов был твердым вторым номером. Все четко и понятно – плюс на контракте с «Зенитом» находился Богдан Москвичев, игравший за «Оренбург» на правах аренды.

В начале прошлого мая смотрел матч «Локомотив» – «Оренбург», в котором, к сожалению, Богдан порвал кресты. Жена параллельно что-то говорила на кухне, я ей крикнул: «Возможно, меня еще продлят». Это было так, в качестве грустной шутки. Думаю, если бы Москвичев тогда не травмировался, у меня все закончилось бы еще летом 2025-го.

Несмотря на это, сразу после завершения сезона не разговаривал ни с руководством, ни с Сергеем Семаком, ни с Михаилом Бирюковым и Юрием Жевновым, которые отвечают за вратарей. Настроился так: «Не позвонят – и не позвонят». Никаких движений не делал.

За неделю до начала сборов, когда я находился в отпуске, набрал Александр Медведев, тогдашний председатель правления «Зенита»: «Как дела? Как себя чувствуешь? Готов продолжать?»

Я сразу согласился. Проснулся на следующий день, пошел полежать у бассейна – и подумал: «А я точно готов? Может, это неправильное решение?» Когда ты хотя бы второй вратарь, есть несколько матчей в Кубке, а в случае чего получишь шанс и в чемпионате. У меня уже была другая ситуация.

Когда пришел Латышонок, сказал себе: «Ты должен быть драйвером внутри, некрасиво по отношению к клубу тренироваться вполноги. Наоборот, нужно быть примером для молодых – чтобы им, может, даже было стыдно тренироваться с опущенными руками».

Год прошел – у меня вроде бы все получилось, но провести и второй сезон в такой роли очень тяжело. Отсюда и те самые мысли у бассейна.

Возможно, если бы у меня был четкий план по будущему, например, в другой сфере, то я бы и отказался от продления контракта. Но его не было – и решил, что закончить с футболом всегда успею.

Сейчас мне уже 39 лет – приличный возраст для спортсмена. По выносливости, физическим данным – никаких вопросов, ребята шутили, что я как Бенджамин Баттон. Но есть хронические вещи – вот и последние полтора месяца я практически не тренировался в общей группе.

Вышел на первую тренировку после перерыва – ощущение, что я раза в три медленнее, чем обычно. Когда играешь, можно и перетерпеть, где-то выйти на уколах. Когда ты третий-четвертый вратарь, зачем мучиться? Организм не обманешь, поэтому я заканчиваю вовремя», – подытожил Кержаков.

  • Михаил – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.
  • Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17).

Еще по теме:
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита» 1
Стали известны дальнейшие планы Кержакова 1
Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры 15
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DENZILLO-Спартак
1778232985
Кто это? ))
Ответить
trener7
1778233392
Вот, вот. Я тоже практически 22 года работаю в LM и теперь я им не нужен становлюсь. Когда ты приносишь им выручку, ты им нужен, а теперь иди на х..н пёс старый.
Ответить
САДЫЧОК
1778233952
А, я вот на работе уже старый-а меня без моего мнения продлевают и продлевают.
Ответить
lejnin
1778238999
По мне, идеальный третий вратарь для хороших клубов, это Довбня - всегда на позитиве, микроклимат поддерживает, никаких жалоб, что он третий вратарь, но при этом есть ощущение, что в форс-мажоре вполне может выйти в рамку и отстоять достойно
Ответить
Бумбраш
1778239950
Кержаков объяснил решение закончить карьеру :"просто стало стрёмно что за клуб говорят такие сикелухи как Рыловна,дыролид,прокся,литейный,палколюб.не хочется визгов от этих ..."
Ответить
FFR
1778251863
Молодец, честно все объяснил.
Ответить
Главные новости
Павлюченко назвал условие для ухода Карседо из «Спартака»
10:49
3
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
10:40
«Родина» стала 8-й московской командой в истории чемпионата России
10:23
1
Тюкавин не стал обещать, что начнет следующий сезон в «Динамо»
09:48
2
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
09:37
2
Фабрицио Романо анонсировал уход игрока из «Спартака»
09:29
6
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
08:40
2
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
08:19
2
«Локо» на грани закрытия, новички РПЛ, участники «стыков», ссора Семака и Мостового из-за девушек и другие новости
00:59
Российский защитник «Спартака» может уехать в Турцию
00:45
Все новости
Все новости
Селюк: «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо»
10:32
1
Фабрицио Романо анонсировал уход игрока из «Спартака»
09:29
6
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
08:40
2
Российский защитник «Спартака» может уехать в Турцию
00:45
Президент РПЛ описал Соболева двумя словами
00:29
1
Пиняев, которому предрекли конец карьеры во Второй лиге, ездит на «Майбахе» с личным водителем
Вчера, 23:55
6
Известен первый кандидат на пост тренера «Динамо» в новом сезоне
Вчера, 23:37
11
В «Сочи» нашли плюс сложной дороги на матч в Петербург
Вчера, 23:29
2
«Родина» сообщила, в каком городе будет играть в РПЛ
Вчера, 23:22
1
Агент прокомментировал предстоящую продажу Батракова
Вчера, 23:17
6
Тихонов ответил на вопрос о назначении в «Спартак»
Вчера, 22:59
2
Известны 2 из 4 участников переходных матчей за место в РПЛ
Вчера, 22:32
10
«Родина» вышла в РПЛ в канун Дня Победы
Вчера, 22:24
9
В Беларуси в восторге от приезда российского тренера
Вчера, 21:59
5
Агент определил, кто нужен «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» и «Краснодаром» в следующем сезоне
Вчера, 21:51
3
Предсказан следующий капитан «Спартака»
Вчера, 21:28
5
Названо условие для чемпионства «Спартака» в 2027 или 2028 году
Вчера, 20:54
13
Игрок «Динамо» рассказал о подготовке к ЕГЭ
Вчера, 20:44
1
«Локомотив» установил ценник на Карпукаса для «Краснодара»
Вчера, 20:22
9
Определился первый клуб, вышедший в РПЛ из ФНЛ
Вчера, 19:59
24
Россиянин из «Спартака» может уехать в Италию
Вчера, 19:55
8
Экс-тренер «Сочи» сообщил, что ради выживания клуба отказывался от зарплаты
Вчера, 19:36
1
Громкое заявление Аршавина о силе «Зенита»
Вчера, 19:09
25
Семак и Мостовой поссорились из-за девушек
Вчера, 18:44
25
Карпина уличили в том, что он оставил «Динамо» в руинах
Вчера, 18:29
9
Стало известно, сколько «Зенит» просит у европейских клубов за Мостового
Вчера, 18:01
9
Московский клуб РПЛ оказался на грани закрытия
Вчера, 17:44
23
Назначения судей на 29-й тур РПЛ
Вчера, 17:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 