Кержаков объяснил решение закончить карьеру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему решил попрощаться с профессиональным футболом в 39 лет.

6 мая пресс-служба сине-бело-голубых объявила о решении воспитанника клуба закончить карьеру.

«Всерьез мысль о завершении карьеры возникла еще в конце прошлого сезона. Прекрасный дебютный год проводил Женя Латышонок, Денис Адамов был твердым вторым номером. Все четко и понятно – плюс на контракте с «Зенитом» находился Богдан Москвичев, игравший за «Оренбург» на правах аренды.

В начале прошлого мая смотрел матч «Локомотив» – «Оренбург», в котором, к сожалению, Богдан порвал кресты. Жена параллельно что-то говорила на кухне, я ей крикнул: «Возможно, меня еще продлят». Это было так, в качестве грустной шутки. Думаю, если бы Москвичев тогда не травмировался, у меня все закончилось бы еще летом 2025-го.

Несмотря на это, сразу после завершения сезона не разговаривал ни с руководством, ни с Сергеем Семаком, ни с Михаилом Бирюковым и Юрием Жевновым, которые отвечают за вратарей. Настроился так: «Не позвонят – и не позвонят». Никаких движений не делал.

За неделю до начала сборов, когда я находился в отпуске, набрал Александр Медведев, тогдашний председатель правления «Зенита»: «Как дела? Как себя чувствуешь? Готов продолжать?»

Я сразу согласился. Проснулся на следующий день, пошел полежать у бассейна – и подумал: «А я точно готов? Может, это неправильное решение?» Когда ты хотя бы второй вратарь, есть несколько матчей в Кубке, а в случае чего получишь шанс и в чемпионате. У меня уже была другая ситуация.

Когда пришел Латышонок, сказал себе: «Ты должен быть драйвером внутри, некрасиво по отношению к клубу тренироваться вполноги. Наоборот, нужно быть примером для молодых – чтобы им, может, даже было стыдно тренироваться с опущенными руками».

Год прошел – у меня вроде бы все получилось, но провести и второй сезон в такой роли очень тяжело. Отсюда и те самые мысли у бассейна.

Возможно, если бы у меня был четкий план по будущему, например, в другой сфере, то я бы и отказался от продления контракта. Но его не было – и решил, что закончить с футболом всегда успею.

Сейчас мне уже 39 лет – приличный возраст для спортсмена. По выносливости, физическим данным – никаких вопросов, ребята шутили, что я как Бенджамин Баттон. Но есть хронические вещи – вот и последние полтора месяца я практически не тренировался в общей группе.

Вышел на первую тренировку после перерыва – ощущение, что я раза в три медленнее, чем обычно. Когда играешь, можно и перетерпеть, где-то выйти на уколах. Когда ты третий-четвертый вратарь, зачем мучиться? Организм не обманешь, поэтому я заканчиваю вовремя», – подытожил Кержаков.