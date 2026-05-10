Самый титулованный футболист в истории «Зенита» прокомментировал свой уход

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков попрощался с болельщиками петербургской команды после матча с «Сочи». Ранее он объявил о завершении карьеры.
«Я хочу поблагодарить всех, с кем играл, всех болельщиков. Огромный низкий поклон! Спасибо. Я очень рад, что был маленькой частью этого огромного клуба. С чистым сердцем хочу сказать, что я сделал все, что мог.
Спасибо вам! Увидимся! До новых встреч!» – сказал Кержаков.
- 39-летний Кержаков – воспитанник «Зенита». Он выступал в системе петербуржцев с 2001 года.
- На счету вратаря 138 матчей за сине-бело-голубых и 119 пропущенных голов.
- Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17).
