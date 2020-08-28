Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил аннулирование двух красных карточек, показанных в матчах пятого тура РПЛ.

По его словам, отменены удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

«КДК РФС отменил ошибочно применeнные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. КДК принял решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», – сказал Григорьянц.

Таким образом, Скопинцев сможет сыграть в следующем туре с «Уфой», а Швец – с ЦСКА.