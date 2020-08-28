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  • Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены

Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены

28 августа 2020, 17:31
65

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил аннулирование двух красных карточек, показанных в матчах пятого тура РПЛ.

По его словам, отменены удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

«КДК РФС отменил ошибочно применeнные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. КДК принял решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», – сказал Григорьянц.

Таким образом, Скопинцев сможет сыграть в следующем туре с «Уфой», а Швец – с ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Ахмат Локомотив Скопинцев Дмитрий Швец Антон Григорьянц Артур
Комментарии (65)
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oyabun
1598626451
Опачки, нежданчик! Бомжи обратились с жалобой на удаление Барриоса, а получили отмену красной Скопинцева. Ну совсем не их дни.. )) И интересно также какую оценку получил тогда за игру судья, который повелся на требование ВАРа дать красную динамовцу?
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SunRomeS
1598626941
Я единственно не могу не понять, на фига этот ВАР нужен? Они же скоро счет будут менять из кабинетов, причем после матча....
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Zenit_Zenit
1598627944
Не футбол, а цирк с конями... может Григорьянц и счет менять будет после игры, чего стесняться то? То то местные хряки с жлобьем навозным возрадовались, Федун судеек в карман запихал... Зенит не сломить, Зенит - чемпион! Всех размажем тонким слоем!
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Zenit_Zenit
1598628296
Зачем вообще тогда судья на поле? Зачем боковые? Дармоеды . Григорьянц из кабинета может одновременно все матчи отсвистеть. А можно и до матча счет назначать - монетку подбрасывать. А можно вобще в футбол не играть, нахера? Выйдет Григорьянц и скажет Спартак - Зенит счет 1000:0 и всё...
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житель СПб
1598629876
Как же мне надоели здесь эти сексуальные диалоги... Друзья, пожалуйста, делайте перерывы в обменах любезностями! А теперь по делу. Все-таки, наверное это правильное решение. Другой вопрос, что по поводу грубых нарушений не в пользу Зенита - никаких решений нет. Вот и возникает впечатление, что после демарша Федуна теперь начнется новая вакханалия судебных перегибов... Те, кто не любят Зенит - будут радоваться. А те, кто любят футбол - вряд ли... Да, и в этом случае ничего с Вилковым делать не надо - поскольку он ничего не нарушил. По формальным основаниям красную давать было можно.
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rash1959
1598634720
Отменить тому швецу, который устроил самбо-борьбу в центре поля?? А скоп чуть ногу пополам не сложил. Алё, комитетчики, вы там "чаю" перепили??
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vsespartak01
1598635149
что то у нас в российском футболе не так!такое ощущение,что футбольная россия сходит с ума!
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knikos
1598641154
Ну что , теперь футболисты получили однозначный сигнал : так бить по ногам , как это сделал скотинцев , можно ! И ведь будут ! А потом , этот же скотинцев в ЛЕ за такое получит прямую , без ВАРа , красную карту. И что ? К чему придём ? Дурдом , одним словом ...
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JTherry
1598644938
в игре показалось, что удаления были вполне заслуженными, особенно, у Скопинцева, прямой ногой шипами в ногу, было несколько повторов по ТВ... не понимаю решения КДК(
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Из Твери Леха
1598677450
Просто принял? А обоснование есть? Как по мне, то красная у Скопинцева по делу. Всегда за такое удаляли.
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