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    Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил аннулирование двух красных карточек, показанных в матчах пятого тура РПЛ.

    По его словам, отменены удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева и хавбека «Ахмата» Антона Швеца, полученные в играх с «Зенитом» и «Локомотивом» соответственно.

    «КДК РФС отменил ошибочно применeнные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. КДК принял решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», – сказал Григорьянц.

    Таким образом, Скопинцев сможет сыграть в следующем туре с «Уфой», а Швец – с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии64
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      Рейтинг: +3851

      Давид59 30 минут назад

      Когда я смотрел повтор фола Скопинцева, думал как же повезло Ригони. В подобной ситуации перелом обычно обеспечен. Что за идиоты красную отменяли?

      2
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      Рейтинг: +3299

      житель СПб 48 минут назад

      Как же мне надоели здесь эти сексуальные диалоги... Друзья, пожалуйста, делайте перерывы в обменах любезностями!
      А теперь по делу. Все-таки, наверное это правильное решение. Другой вопрос, что по поводу грубых нарушений не в пользу Зенита - никаких решений нет. Вот и возникает впечатление, что после демарша Федуна теперь начнется новая вакханалия судебных перегибов... Те, кто не любят Зенит - будут радоваться. А те, кто любят футбол - вряд ли...
      Да, и в этом случае ничего с Вилковым делать не надо - поскольку он ничего не нарушил. По формальным основаниям красную давать было можно.

      2
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      Рейтинг: +10286

      derrik2000 > житель СПб 35 минут назад

      "Да, и в этом случае ничего с Вилковым делать не надо - поскольку он ничего не нарушил. По формальным основаниям красную давать было можно."

      Понимаешь, здесь словосочетание "по формальным основаниям" не подходит.
      Можно было бы ТАК говорить, если бы не наличие VAR.
      Без VAR - да, согласен: эпизод динамичный, всё на скорости - судья в поле мог не разобраться.
      НО система видеоповторов, причём с нескольких камер сейчас имеется и Вилков был ГЛАВНЫМ на этой системе в матче.
      Опять ВИЛКОВ!
      Куда его не поставь, везде "на грабли наступит".
      Может, его лучше судьёй-информатором сделать?
      А что?
      Если уж совсем убрать из судейского корпуса его не получается (связи, связи...), то судьёй-информатором он может только тем навредить, что в "матюгальник" игроков перепутает. ))

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      Рейтинг: +3299

      житель СПб > derrik2000 18 минут назад

      А вот Давид пишет: "как же повезло Ригони. В подобной ситуации перелом обычно обеспечен. Что за идиоты красную отменяли?". И ведь он тоже прав! Можно и так ставить вопрос.

      1
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      Рейтинг: +10286

      derrik2000 > житель СПб 12 минут назад

      Так то "Давид пишет", а не "особое мнение члена КДК РФС".


      То, что Скопинцев влетел в Ригони НЕ УМЫШЛЕННО, а его желанием было ВЫБИТЬ мяч у игрока Зенита, было установленно на КДК.
      Или "Давид" - член КДК и здесь, на сайте просто выражает анонимно это своё "особое мнение"? )))

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      Рейтинг: +587

      Artemka444 48 минут назад

      так и Барриосу тоже надо отменять значит!!!!!

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      Рейтинг: +10286

      derrik2000 49 минут назад

      И опять, уже в который раз возникает вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ с Вилковым, который на матче Динамо-Зенит был судьёй VAR и ИМЕННО ПО ЕГО НАСТОЯНИЮ (ну, или ЕГО ТРАКТОВКИ ЭПИЗОДА, если угодно) судья в поле показал красную карточку Скопинцеву???

      Вот, ведь, этот Вилков непотопляемый! DD
      Дима Медведев, Толя Сердюков, Миша Вилков, другие "достойные господа"...
      У них, наверное, даже своё сообщество "непотопляемых" имеется.... )))))

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      Рейтинг: +209

      Вонючая столица 52 минуты назад

      Бакланьё из помойного бака опять перевозбудилось.
      Бесятся педикулёзные мужеложцы, чуют надвигающийся позор в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +5

      tacrignswispum 1 час назад

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      Рейтинг: +462

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Зачем вообще тогда судья на поле? Зачем боковые? Дармоеды . Григорьянц из кабинета может одновременно все матчи отсвистеть.
      А можно и до матча счет назначать - монетку подбрасывать.
      А можно вобще в футбол не играть, нахера?
      Выйдет Григорьянц и скажет Спартак - Зенит счет 1000:0 и всё...

      4
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      Рейтинг: +2246

      Semenycch 1 час назад

      Прямой ногой шипами в ногу соперника - это не красная? У чиновников КДК с головой все в порядке? А что тогда красная? Ах, да, красная это когда в противостоянии 2-х метрового жлоба и невысокого футболиста, на втором этаже, жлоб падает как кегля в боулинге!

      5
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      Рейтинг: -189

      Стыдно за зенит > Semenycch 1 час назад

      Нахер иди. Подружке Шлюбы даже желтую не дают, когда он сзади в икроножную заряжает Облякову.

      7
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      Рейтинг: +462

      Zenit_Zenit > Semenycch 1 час назад

      Григорьянцу из кабинета виднее где красная, а где чучхела с вареной кукурузой...

      2
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      Рейтинг: -189

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Свисток был за бомжей, сделал левое удаление динамовца, а грязные еще недовольны)))

      5
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      Рейтинг: +462

      Zenit_Zenit > Стыдно за зенит 1 час назад

      Тебе то что, убогий? Иди заборы крась, джамшуд...

      1
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      Рейтинг: -189

      Стыдно за зенит > Zenit_Zenit 1 час назад

      Тебя убогого грязного бомжа заделали по случайности, когда презерватив порвался.

      6
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      Рейтинг: +462

      Zenit_Zenit > Стыдно за зенит 22 минуты назад

      Судя по твоим мозгам и убогости тебя делали не мытым черенком навозной лопаты.... и делали не случайно, а поочереди всем аулом таких же джамшудов...
      Иди арык копай, мудила...

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      Рейтинг: -189

      Стыдно за зенит > Zenit_Zenit 20 минут назад

      ПНХ сын ишака и продажной шлюхи.

      1
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      Рейтинг: +462

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Не футбол, а цирк с конями...
      может Григорьянц и счет менять будет после игры, чего стесняться то?
      То то местные хряки с жлобьем навозным возрадовались, Федун судеек в карман запихал...
      Зенит не сломить, Зенит - чемпион! Всех размажем тонким слоем!

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