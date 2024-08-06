Игрок «Ахмата» высказался о наличии кризиса в команде

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:5) выразил уверенность, что скоро команда исправит ситуацию в чемпионате.

– Плохая игра, абсолютно все сыграли неудачно. Прекрасно понимаем, что так играть нельзя. Поскорее хочется забыть этот вечер. Разберем ошибки, будем исправлять ситуацию в самое ближайшее время.

– Старт сезона для «Ахмата» сложно назвать удачным: два очка, место в зоне стыков. Что случилось?

– Все было хорошо, провели хорошие сборы. Считаю, что физически мы прекрасно готовы. Начали сезон неплохо: ничья с «Краснодаром», победа над «Пари НН» в кубке. Мне кажется, что нет такого, что мы в каком‑то кризисе, просто с «Локомотивом» не получилось нечего. Уверен, что скоро исправимся.