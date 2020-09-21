Отец Швеца: «У Антона были предложения от «Спартака» и «Зенита». Переезду в Петербург помешали «лишние люди»

Олег Швец, отец полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, рассказал, что футболист мог перейти в другой клуб. Были предложения из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Были предложения от «Зенита» и «Спартака», но «Ахмат» рассчитывал на него и не хотел его отпускать. У Антона еще будет шанс перейти в большой клуб, а пока он должен регулярно играть и показывать хороший уровень. Для этого тренер должен доверять ему и верить. В «Ахмате» Антон сразу влился в команду, за клуб он играет с душой. Но частая смена тренеров не очень хорошо отражается на игре команды.

Переходу Антона в «Зенит» помешали «лишние люди». Но от этого перехода выиграли бы все, в первую очередь «Ахмат». А Антона бы чаще стали вызывать в сборную, ведь преимущество обычно дают игрокам топ-клубов», – сказал Швец-старший.