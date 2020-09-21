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    Отец Швеца: «У Антона были предложения от «Спартака» и «Зенита». Переезду в Петербург помешали «лишние люди»

    Олег Швец, отец полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, рассказал, что футболист мог перейти в другой клуб. Были предложения из Москвы и Санкт-Петербурга.

    «Были предложения от «Зенита» и «Спартака», но «Ахмат» рассчитывал на него и не хотел его отпускать. У Антона еще будет шанс перейти в большой клуб, а пока он должен регулярно играть и показывать хороший уровень. Для этого тренер должен доверять ему и верить. В «Ахмате» Антон сразу влился в команду, за клуб он играет с душой. Но частая смена тренеров не очень хорошо отражается на игре команды.

    Переходу Антона в «Зенит» помешали «лишние люди». Но от этого перехода выиграли бы все, в первую очередь «Ахмат». А Антона бы чаще стали вызывать в сборную, ведь преимущество обычно дают игрокам топ-клубов», – сказал Швец-старший.

    • Игрок выступает в Чечне с 2017 года.
    • «Ахмат» идет в РПЛ десятым.
    • На счету Швеца один матч за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2870

      maygli 14 минут назад

      Как-то он незаметно принизил клуб "Ахмат". Не хорошо. Посмотрим, что Швец покажет в сегодняшней игре.

      0
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      Рейтинг: +2901

      Кинстифа 2 часа назад

      Перешел бы в Зенит. не факт что с скамейки бы вышел. состав у Зенита очень сильный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18264

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Назовите имена этих "лишних" героев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8328

      paracetamol 3 часа назад

      Если бы переехал, играл бы в Сочи.

      4
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      Рейтинг: +11486

      Garrincha58 3 часа назад

      "лишние люди" интэрэсно кто такие?

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      Рейтинг: +8658

      ilichkadr > Garrincha58 3 часа назад

      Окружение Рамзана.

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