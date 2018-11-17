«Чемпионат»: «Спартак» не купит Швеца в зимнее трансферное окно

Руководство «Спартак» не рассматривает 25-летнего полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в качестве кандидата на зимний трансфер. Об этом сообщило издание «Чемпионат» с пометкой «экслюзив».

«Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у «Спартака» нет необходимости комплектовать команду молодыми российскими центральными полузащитниками.

На этой позиции в команде выступают Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Также в клубе рассчитывают на воспитанников академии красно-белых», – говорится в заметке источника.

Швец выступал за «Спартак» на молодежном уровне с 2010 по 2011 год, после чего перешел в академию «Сарагосы». В 2017 году игрок перешел в «Ахмат» из «Вильярреала Б».