«Чемпионат»: «Спартак» не купит Швеца в зимнее трансферное окно

Спартак не рассматривает в зимнее трансферное окно Месси, Роналду, Мбаппе, Гризмана, Кросса....
Руководство «Спартак» не рассматривает 25-летнего полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в качестве кандидата на зимний трансфер. Об этом сообщило издание «Чемпионат» с пометкой «экслюзив».
«Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у «Спартака» нет необходимости комплектовать команду молодыми российскими центральными полузащитниками.
На этой позиции в команде выступают Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Также в клубе рассчитывают на воспитанников академии красно-белых», – говорится в заметке источника.
Швец выступал за «Спартак» на молодежном уровне с 2010 по 2011 год, после чего перешел в академию «Сарагосы». В 2017 году игрок перешел в «Ахмат» из «Вильярреала Б».