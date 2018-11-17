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    «Чемпионат»: «Спартак» не купит Швеца в зимнее трансферное окно

    Руководство «Спартак» не рассматривает 25-летнего полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в качестве кандидата на зимний трансфер. Об этом сообщило издание «Чемпионат» с пометкой «экслюзив».

    «Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у «Спартака» нет необходимости комплектовать команду молодыми российскими центральными полузащитниками.

    На этой позиции в команде выступают Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Также в клубе рассчитывают на воспитанников академии красно-белых», – говорится в заметке источника.

    Швец выступал за «Спартак» на молодежном уровне с 2010 по 2011 год, после чего перешел в академию «Сарагосы». В 2017 году игрок перешел в «Ахмат» из «Вильярреала Б».

    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2018 16:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +411

      aam 18 ноября 2018, 07:22

      Спартак не рассматривает в зимнее трансферное окно Месси, Роналду, Мбаппе, Гризмана, Кросса....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 17 ноября 2018, 21:41

      кого еще не купит Спартак в зимнее трансферное окно?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 17 ноября 2018, 19:43

      все зависит от федуна даст денег или не даст.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 17 ноября 2018, 19:19

      Огласите весь список.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 ноября 2018, 18:36

      Шифруются и соперников путают... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 17 ноября 2018, 18:14

      Большого сожаления в этом не будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 17 ноября 2018, 17:08

      сначала избавиться надо от балласта, а потом приобретать других игроков

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 ноября 2018, 16:23

      пред трансферной компанией, нужна чистка конюшен от своих "героев", а уж потом думать кем усилятся, тем более что Швец под эту категор ию ни каким боком, от слова вообще.)))

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 ноября 2018, 16:07

      То о чём я и говорил.
      Сейчас такие экслюзивы как поганки после дождя вылазить начнут.

      7
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 17 ноября 2018, 16:07

      Тимофеев, Игнатов, да и Глушаков игру показывают на которую с закрытыми глазами смотреть нельзя

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Skull_Boy 17 ноября 2018, 16:33

      А ты глаза-то открой! Может что-то и увидишь. На Глушака можешь не смотреть, он и в лучшие времена опорник никакой был. А покупать среднего игрока, да не в обиду будет сказано Швецу, себе дороже будет. У нас если покопаться в спартаковских командах-резервах можно найти опорника и не хуже. Просто меньше бабки распилят "наверху", чтоб им пусто было.

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