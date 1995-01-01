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    Швец: «Очко с «Зенитом» – как победа»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал исход матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

    «Я не видел момента с удалением. Потом играли вдесятером, было тяжело, но показали характер. Для нас это очко как три очка, как победа. С такой командой, как «Зенит», 11 на 11 очень сложно, а вдесятером ещe сложнее», – сказал Швец.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: «Матч ТВ»

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