Швец: «Очко с «Зенитом» – как победа»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал исход матча шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:0). С седьмой минуты чеченцы играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

«Я не видел момента с удалением. Потом играли вдесятером, было тяжело, но показали характер. Для нас это очко как три очка, как победа. С такой командой, как «Зенит», 11 на 11 очень сложно, а вдесятером ещe сложнее», – сказал Швец.

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