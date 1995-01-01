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    Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Василий Казарцев ошибался в матче 7-го тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

    «Столкновение Одисе Роши и Игоря Дивеева – в нашем видении это однозначно 11-метровый удар, просто арбитр не увидел полностью момент.

    На 30-й минуте случилось столкновение Федора Чалова и Антона Швеца. Это реально сложный момент, который можно рассмотреть на одном повторе. Чалов сыграл в мяч первый, потом ему прилетают шипы, в этом моменте тоже нужно было назначать пенальти», – сказал Егоров.

    • Матч между ЦСКА и «Ахматом» завершился победой армейцев со счетом 3:0.
    • После 7-го тура ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 13 очками, «Ахмат» – 12-е место с семью очками.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7239

      parevg 21 минуту назад

      Где ВАР на каждом матче????
      Когда будет????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2723

      AtticusFinch 26 минут назад

      А Черчесов ошибочно вызвал в сборную своих корешков Джанаева и Нойштедтера

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Сенситив 1 час назад

      после драки кулаками не машут, да и поздно пить Боржоми, когда почки отвалились, как-то так...))

      3
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