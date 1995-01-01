Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Василий Казарцев ошибался в матче 7-го тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

«Столкновение Одисе Роши и Игоря Дивеева – в нашем видении это однозначно 11-метровый удар, просто арбитр не увидел полностью момент.

На 30-й минуте случилось столкновение Федора Чалова и Антона Швеца. Это реально сложный момент, который можно рассмотреть на одном повторе. Чалов сыграл в мяч первый, потом ему прилетают шипы, в этом моменте тоже нужно было назначать пенальти», – сказал Егоров.