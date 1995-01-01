Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»

Где ВАР на каждом матче????
Когда будет????
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Василий Казарцев ошибался в матче 7-го тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».
«Столкновение Одисе Роши и Игоря Дивеева – в нашем видении это однозначно 11-метровый удар, просто арбитр не увидел полностью момент.
На 30-й минуте случилось столкновение Федора Чалова и Антона Швеца. Это реально сложный момент, который можно рассмотреть на одном повторе. Чалов сыграл в мяч первый, потом ему прилетают шипы, в этом моменте тоже нужно было назначать пенальти», – сказал Егоров.
- Матч между ЦСКА и «Ахматом» завершился победой армейцев со счетом 3:0.
- После 7-го тура ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 13 очками, «Ахмат» – 12-е место с семью очками.