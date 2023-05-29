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    • Полузащитник «Ахмата» Швец: «Ощущение, будто судья играл за «Ростов»

    Полузащитник «Ахмата» Швец: «Ощущение, будто судья играл за «Ростов»

    Антон Швец прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом».

    «На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что желтая?

    Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими желтыми арбитр убивал игру.

    Посмотрите этот момент еще раз внимательно: ну чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть.

    Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч – желтая. Ну в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду.

    Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них», – сказал Швец.

    • «Ахмат» на выезде уступил со счетом 2:3.
    • Матч обслуживал Виталий Мешков.
    • Грозненцы получили 9 желтых и 1 красную карточку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55942

      MaxRnD 1 час назад

      По совокупности тот же Харин наиграл на КК более железобетонно, чем Тимофеев, так что Мешков закрывал глаза на это, как мог, поэтому все вот эти послематчевые байки в пользу "бедных".

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