Полузащитник «Ахмата» Швец: «Ощущение, будто судья играл за «Ростов»

По совокупности тот же Харин наиграл на КК более железобетонно, чем Тимофеев, так что Мешков закрывал глаза на это, как мог, поэтому все вот эти послематчевые байки в пользу "бедных".
Антон Швец прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом».
«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что желтая?
Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими желтыми арбитр убивал игру.
Посмотрите этот момент еще раз внимательно: ну чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть.
Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч – желтая. Ну в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду.
Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них», – сказал Швец.
- «Ахмат» на выезде уступил со счетом 2:3.
- Матч обслуживал Виталий Мешков.
- Грозненцы получили 9 желтых и 1 красную карточку.