Полузащитник «Ахмата» Швец: «Ощущение, будто судья играл за «Ростов»

Антон Швец прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом».

«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что желтая?

Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими желтыми арбитр убивал игру.

Посмотрите этот момент еще раз внимательно: ну чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть.

Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч – желтая. Ну в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду.

Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них», – сказал Швец.