Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Ахматом» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 29-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Ростовчане дома победили со счетом 3:2.

Набрав 3 очка, они вернулись в борьбу за серебряные медали.

В заключительном туре РПЛ «Ростов» встретится с ЦСКА.

«Сегодня все были джокерами. Причем было не угадать с этими джокерами. Вышли выигрывать игру, то, чего не получилось в предыдущих играх. Начали нормально, но потом пришли голы ниоткуда, ничего не предвещало, кто‑то не доработал, где‑то что‑то не сделал.

Содержание игры? Все оставляло желать лучшего. Да, были неплохие моменты. Нам еще работать и работать и все улучшать», – сказал Карпин.