Жена Карпина выложила фото с мужем после победы «Ростова»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья выложила фото с мужем после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

Они сделали кадр возле клубного автобуса.

«Ростов» перед последним туром претендует на серебро.

В 30-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.

Карпины женаты с 2017 года.

Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ перед финалом ЛЧ!

Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы