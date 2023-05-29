Жена Карпина выложила фото с мужем после победы «Ростова»

В такие штаны ноги засовывать это подвиг. Или нитки на штанах порвёшь или ногти обломаешь.
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья выложила фото с мужем после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).
Они сделали кадр возле клубного автобуса.
- «Ростов» перед последним туром претендует на серебро.
- В 30-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.
- Карпины женаты с 2017 года.
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