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    Жена Карпина выложила фото с мужем после победы «Ростова»

    Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья выложила фото с мужем после матча 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

    Они сделали кадр возле клубного автобуса.

    • «Ростов» перед последним туром претендует на серебро.
    • В 30-м туре команда сыграет на выезде с ЦСКА.
    • Карпины женаты с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      kara-mba 2 минуты назад

      В такие штаны ноги засовывать это подвиг. Или нитки на штанах порвёшь или ногти обломаешь.

      0
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      Рейтинг: +14634

      playsh 6 минут назад

      Красивая,счастливая пара.Удачи Вам.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Taps 2 часа назад

      А штаны баба на помойке нашла ?
      А Карпин то нищий ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +34586

      VVM1964 > Taps 1 час назад

      Думаю, эти "штаны" стоят дороже всего твоего гардероба )))

      2
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      Рейтинг: +49

      6pbIH > VVM1964 54 минуты назад

      У "немытых" есть гардероб? хммм... Однако)

      0
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