Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

При всем при том, Скарлет не была зэком и поэтому у нее было лагерных отличий в виде татуировок)
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, продолжает выкладывать кадры с последней фотосессии.
Несколько дней назад Карпина сравнила этот образ с героиней романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Харой.
- Карпины женаты с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Карпина увлекается вокалом.
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