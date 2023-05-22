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    • Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

    Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, продолжает выкладывать кадры с последней фотосессии.

    Несколько дней назад Карпина сравнила этот образ с героиней романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Харой.

    • Карпины женаты с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Карпина увлекается вокалом.

    Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

    Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +997

      rac531 1 час назад

      При всем при том, Скарлет не была зэком и поэтому у нее было лагерных отличий в виде татуировок)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8985

      GoLenaStop 1 час назад

      Херня полная... женщина с татуировками, просто какая-то маруха...
      и Вивьен Ли здесь даже не пахнет...
      без ув.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7116

      Semenycch 2 часа назад

      Эта курица точно не птица!

      1
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