Жена Карпина выложила новые фото «в образе Скарлетт О'Хары»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, продолжает выкладывать кадры с последней фотосессии.

Несколько дней назад Карпина сравнила этот образ с героиней романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Харой.

Карпины женаты с 2017 года.

У них 2 общие дочери.

Карпина увлекается вокалом.

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