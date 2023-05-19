«Похожа на Скарлетт О’Хару»: жена Карпина выложила фото в корсете

Рожа у нее какая-то латиноамериканская. Где ее Валера выкопал?
Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила фото в новом образе. На ней надет корсет.
«Читаю сейчас «Унесенные ветром», когда мне предложили этот образ, чем-то сразу напомнил он мне Скарлетт», – написала Карпина.
- Карпины женаты с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Карпина увлекается вокалом.
Жена Карпина снялась в эротической фотосессии
Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы