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    • «Похожа на Скарлетт О’Хару»: жена Карпина выложила фото в корсете

    «Похожа на Скарлетт О’Хару»: жена Карпина выложила фото в корсете

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила фото в новом образе. На ней надет корсет.

    «Читаю сейчас «Унесенные ветром», когда мне предложили этот образ, чем-то сразу напомнил он мне Скарлетт», – написала Карпина.

    • Карпины женаты с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Карпина увлекается вокалом.

    Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

    Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    Сегодня, 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18401

      paracetamol 7 минут назад

      Рожа у нее какая-то латиноамериканская. Где ее Валера выкопал?

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