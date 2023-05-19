«Похожа на Скарлетт О’Хару»: жена Карпина выложила фото в корсете

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила фото в новом образе. На ней надет корсет.

«Читаю сейчас «Унесенные ветром», когда мне предложили этот образ, чем-то сразу напомнил он мне Скарлетт», – написала Карпина.

Карпины женаты с 2017 года.

У них 2 общие дочери.

Карпина увлекается вокалом.

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