Тренер «Ахмата» недоволен судейством в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе арбитра в игре 29-го тура РПЛ против «Ростова».

«Субъективный фактор – в таком матче налево и направо раздавать желтые карточки, неоправданные, на мой взгляд. И почему-то, в одну сторону.

Две параллельные ситуации, у нас – желтая, а в другую сторону, даже не нарушение правил. Только потом, с опозданием, дается свисток.

Хватало моментов... Нужно быть более объективным», – заявил Ташуев.