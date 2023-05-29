Тренер «Ахмата» недоволен судейством в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе арбитра в игре 29-го тура РПЛ против «Ростова».
«Субъективный фактор – в таком матче налево и направо раздавать желтые карточки, неоправданные, на мой взгляд. И почему-то, в одну сторону.
Две параллельные ситуации, у нас – желтая, а в другую сторону, даже не нарушение правил. Только потом, с опозданием, дается свисток.
Хватало моментов... Нужно быть более объективным», – заявил Ташуев.
- «Ахмат» на выезде уступил со счетом 2:3.
- Матч обслуживал Виталий Мешков.
- Грозненцы финишируют в РПЛ на 5-м или 6-м месте.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»