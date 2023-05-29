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    Тренер «Ахмата» недоволен судейством в матче с «Ростовом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о работе арбитра в игре 29-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Субъективный фактор – в таком матче налево и направо раздавать желтые карточки, неоправданные, на мой взгляд. И почему-то, в одну сторону.

    Две параллельные ситуации, у нас – желтая, а в другую сторону, даже не нарушение правил. Только потом, с опозданием, дается свисток.

    Хватало моментов... Нужно быть более объективным», – заявил Ташуев.

    • «Ахмат» на выезде уступил со счетом 2:3.
    • Матч обслуживал Виталий Мешков.
    • Грозненцы финишируют в РПЛ на 5-м или 6-м месте.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1057

      Чехов на Садовой 45 минут назад

      В первом тайме Мешков либеральничал с ахматовскими нарушителями. Почувствовали
      возможность нарушать безнаказанно. Вот и спровоцировал стычку.

      2
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      Рейтинг: +45

      Дед otmoros 53 минуты назад

      Ахматовским костоломам минимум два горчичника не додали! Не доволен он , обхохочешся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Belyiccat 1 час назад

      Да бросте, вы. Ростов был дучше.

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