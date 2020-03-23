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    Швец посоветовал фильмы, музыку и книги на время паузы в РПЛ. «Метод», «КраСава», Баста – в списке

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец порекомендовал произведения для просмотра и прослушивания во время паузы в чемпионате России. Из книг игрок посоветовал Фила Найта.

    Из музыки Швец предпочитает Басту и группу «Би-2». Из сериалов, по мнению футболиста, стоит посмотреть «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
    • «Ахмат» в РПЛ идет последним.

    Источник: твиттер «Ахмата»

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