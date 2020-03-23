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  • Швец посоветовал фильмы, музыку и книги на время паузы в РПЛ. «Метод», «КраСава», Баста – в списке

Швец посоветовал фильмы, музыку и книги на время паузы в РПЛ. «Метод», «КраСава», Баста – в списке

23 марта 2020, 14:20

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец порекомендовал произведения для просмотра и прослушивания во время паузы в чемпионате России. Из книг игрок посоветовал Фила Найта.

Из музыки Швец предпочитает Басту и группу «Би-2». Из сериалов, по мнению футболиста, стоит посмотреть «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 14000 человек.
  • «Ахмат» в РПЛ идет последним.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Швец Антон
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