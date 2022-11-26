«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Ахмата»

«Локомотив» думает о зимней трансферной кампании. Клубу интересен полузащитник «Ахмата» Антон Швец.
Игрок рассматривается как усиление состава для нового главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
- 29-летний опорник Швец стоит 1,8 миллиона евро.
- Летом игрок станет свободным агентом.
- В сезоне РПЛ у Швеца 16 матчей, 2 гола, ассист.
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Источник: Euro-football