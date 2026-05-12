Тренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после домашнего поражения от ЦСКА (1:2) в 29-м туре РПЛ жестко высказался о плакатах в поддержку Алексея Шпилевского.

«Мы со своей стороны будем делать то, что умеем и должны делать, несмотря на плакатики и прочую всякую х… [тренер произнес один звук и не договорил слово] Я прошу прощения», – сказал Гаранин во флеш-интервью.

Отметим, что «Матч ТВ» не включил слова главного тренера «Пари НН» о плакатах в текстовую версию его интервью.