Тренер «Пари НН» Гаранин прокомментировал упущенную победу над ЦСКА

Вадим Гаранин, главный тренер «Пари НН», высказался о матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Москвичи проигрывали до 88-й минуты.

18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

– Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.

– С чем была связана замена Реналдо Сефаса в первом тайме?

– Можно я не буду говорить?

– Остается последний тур, у «Пари НН» есть шанс остаться в РПЛ. Как настраиваться на матч с «Рубином»?

– Как обычно. Ребята всe понимают. Восстановление эмоционального фона – тяжелейший вопрос. Казалось, что все было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать всe возможное.