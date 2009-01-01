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Вторая Лига Б группа 3
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Результаты
Авангард - результаты матчей
Курск
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Трудовые Резервы
Сайт:
http://www.fc-avangard.ru/
Тренер:
Денис Кондаков
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 3. 2020/2021
Россия. ФНЛ. 2019/2020
Россия. ФНЛ. 2018/2019
Россия. ФНЛ. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Первый дивизион. 2010
Кубок ПФЛ. 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
12.09 | 13:00
Авангард
1 : 3
Салют
05.09 | 13:00
Авангард
3 : 2
Орел
29.08 | 13:00
Авангард
0 : 2
Родина-М
22.08 | 15:00
Металлург Л
2 : 1
Авангард
15.08 | 13:00
Авангард
1 : 0
Зенит
09.08 | 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Авангард
01.08 | 13:00
Авангард
1 : 3
Строгино
25.07 | 13:00
Авангард
1 : 2
СКА-Хабаровск-2
04.07 | 13:00
Авангард
0 : 2
Спартак Т
27.06 | 13:00
Авангард
6 : 3
Сатурн
20.06 | 15:00
Волна
2 : 0
Авангард
13.06 | 13:00
Авангард
0 : 0
Рязань
06.06 | 18:00
Ротор-2
1 : 2
Авангард
30.05 | 13:00
Авангард
4 : 0
Квант
23.05 | 15:00
Салют
2 : 2
Авангард
20.05 | 14:00
Авангард
1 : 1
Металлург Л
16.05 | 18:00
Орел
1 : 0
Авангард
08.05 | 14:00
Родина-М
2 : 3
Авангард
25.04 | 14:00
Зенит
0 : 1
Авангард
18.04 | 13:00
Авангард
1 : 0
Арсенал-2
12.04 | 13:00
Строгино
0 : 0
Авангард
04.04 | 06:00
СКА-Хабаровск-2
3 : 0
Авангард
29.03 | 13:00
Шумбрат
0 : 0
Авангард
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