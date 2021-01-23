- 23 января 2021
- 15:51 «Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА 2
- 13 июля 2020
- 15:10 Фото «Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева 3
- 1 июня 2020
- 12:14 Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится» 2
- 30 мая 2020
- 10:17 «Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева 2
- 17 мая 2020
- 20:58 «Авангард» объяснил решение перейти в ПФЛ
- 16 мая 2020
- 14:18 «Матч ТВ»: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ 5
- 15 марта 2020
- 18:59 ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
- 9 марта 2020
- 17:29 ФНЛ. «Торпедо» упустил в Курске победу с 2:0 и довел безвыигрышную серию до шести матчей, «Химки» разгромили «Томь» и другие результаты 1
- 7 марта 2020
- 23:30 Видео «Мы «Торпедо», вы говно». Фанаты москвичей атаковали автобус с игроками на пути в Курск 11
- 22 февраля 2020
- 09:31 «Матч ТВ»: ЦСКА купил 17-летнего защитника «Авангарда» Сухарева 4
- 4 февраля 2020
- 22:27 Фото Минаев стал игроком тульского «Арсенала»
- 23 января 2020
- 07:50 Фото Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом» 2
- 22 января 2020
- 20:50 ЦСКА отдал Тикнизяна в аренду «Авангарду» 2
- 8 января 2020
- 01:41 Экс-игрок сборной России Григорьев перешел в «Факел». Команда идет последней в ФНЛ 1
- 29 декабря 2019
- 06:03 Sport24: «Тамбов» подписал контракт с воспитанником «Спартака» Федчуком 1
- 3 декабря 2019
- 17:22 Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат 7
- 23 ноября 2019
- 23:58 ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты 4
- 13 ноября 2019
- 22:40 Видео Нападающий «Авангарда» забил в падении через себя в матче с «Нефтехимиком» 1
- 9 ноября 2019
- 18:59 ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты
- 27 октября 2019
- 20:49 ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты
- 23 октября 2019
- 20:50 ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты 1
- 12 октября 2019
- 17:55 ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты 7
- 1 октября 2019
- 06:18 «Авангард»: «Новость с просьбой Кононову вернуться в Курск – фейк. Будьте бдительны, Олег Георгиевич!» 2
- 29 сентября 2019
- 23:15 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Шиннику», «Торпедо» уступил впервые с июля и другие результаты 1
- 21 сентября 2019
- 19:58 ФНЛ. «Спартак-2» разгромно проиграл дома «Нефтехимику», «Торпедо» победило «Томь» и другие результаты 1
- 14 сентября 2019
- 19:54 ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Томью», «Торпедо» укрепило лидерство и другие результаты
- 7 сентября 2019
- 18:06 ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2», «СКА-Хабаровск» победил «Авангард» и другие результаты
- 31 августа 2019
- 22:10 ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Химкам», «Краснодар-2» обменялся двумя голами с «Шинником» и другие результаты
- 09:39 Полузащитник ЦСКА Макаров перешел в «Авангард» 6