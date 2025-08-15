Введите ваш ник на сайте
«Кубань» - «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80

15 августа 2025 21:43
Кубань - Авангард
16 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
победа «Кубани»
Сделать ставку

16 августа 2025 года в 19:00 состоится матч пятого тура нового сезона во Второй лиге. «Кубань» будет принимать курский «Авангард».

«Кубань»

Некогда славная «Кубань» на среднем уровне стартовала в новой кампании. В активе команды 5 очков после 4 туров и пятое место в так называемой «серебряной группе». При этом «Кубань» не может победить уже в 3 играх кряду с учетом всех соревнований.

Последние три игры:

  • Муром – Кубань 1:1
  • Иртыш – Кубань 0:0
  • Родина-2 – Кубань 3:1

«Авангард»

У клуба из Курска дела обстоят значительно хуже. «Авангард» с треском провалил начало кампании, не сумев разжиться зачетными баллами в стартовых играх. Очевидно, «Авангард» сложно считать претендентом на повышение в классе.

Последние три игры:

  • Авангард – Динамо Владивосток 0:4
  • Калуга – Авангард 2:1
  • Авангард – Торпедо Миасс 1:2

Очные встречи:

  • Кубань – Авангард 2:4
  • Авангард – Кубань 0:0

Прогноз на матч «Кубань» – «Авангард»

Хозяева поля должны прервать череду неудач. Домашняя игра с аутсайдером Второй лиги – отличная возможность набрать три очка.

Прогноз: победа «Кубани». Прогноз на точный счет: 2:0.

1.80
победа «Кубани»
Автор: Ланьков Роман
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Авангард Кубань
