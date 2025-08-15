16 августа 2025 года в 19:00 состоится матч пятого тура нового сезона во Второй лиге. «Кубань» будет принимать курский «Авангард».
«Кубань»
Некогда славная «Кубань» на среднем уровне стартовала в новой кампании. В активе команды 5 очков после 4 туров и пятое место в так называемой «серебряной группе». При этом «Кубань» не может победить уже в 3 играх кряду с учетом всех соревнований.
Последние три игры:
- Муром – Кубань 1:1
- Иртыш – Кубань 0:0
- Родина-2 – Кубань 3:1
«Авангард»
У клуба из Курска дела обстоят значительно хуже. «Авангард» с треском провалил начало кампании, не сумев разжиться зачетными баллами в стартовых играх. Очевидно, «Авангард» сложно считать претендентом на повышение в классе.
Последние три игры:
- Авангард – Динамо Владивосток 0:4
- Калуга – Авангард 2:1
- Авангард – Торпедо Миасс 1:2
Очные встречи:
- Кубань – Авангард 2:4
- Авангард – Кубань 0:0
Прогноз на матч «Кубань» – «Авангард»
Хозяева поля должны прервать череду неудач. Домашняя игра с аутсайдером Второй лиги – отличная возможность набрать три очка.
Прогноз: победа «Кубани». Прогноз на точный счет: 2:0.