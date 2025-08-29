Введите ваш ник на сайте
«Муром» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.70

29 августа 2025 12:21
Муром - Авангард
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
1.70
Победа «Мурома»
30 августа на стадионе в Муроме состоится матч седьмого тура Второй лиги А, в котором хозяева примут «Авангард Курск». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Муром» уверенно держится в верхней части, тогда как куряне продолжают испытывать серьeзные трудности в чемпионате. Встреча обещает показать разницу в текущей форме коллективов.

«Муром»

Хозяева занимают четвeртую строчку таблицы с 9 очками после шести туров. Команда демонстрирует прогресс, а яркая победа в последнем туре над «Родиной-2» (5:0) стала показателем атакующего потенциала. «Муром» не проигрывает четыре матча подряд, а в последних пяти встречах забил 9 голов и пропустил только 4. Средние показатели (1.80 гола забито и 0.80 пропущено за игру) говорят о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне.

«Авангард Курск»

Курская команда переживает тяжeлый старт сезона: после шести туров у коллектива всего 1 очко и восьмое место. «Авангард» не может победить уже восемь матчей подряд, а в последних пяти встречах забил лишь 4 гола и пропустил 12. Средний показатель пропущенных голов – 2.40 за игру, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на это, команда старается атаковать и забивает хотя бы в части матчей, но пока этого недостаточно для стабильных результатов.

Факты о командах

«Муром»

  • 4-е место после 6 туров (9 очков).
  • Не проигрывает в 4 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.80 пропущено.
  • Разгромная победа 5:0 над «Родиной-2» в прошлом туре.

«Авангард Курск»

  • 8-е место после 6 туров (1 очко).
  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 2.40 пропущено.
  • Пропускает в 6 матчах подряд.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Авангард
0 : 0
17.05.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Муром
0 : 0
29.03.2025
Авангард

Прогноз на матч «Муром» – «Авангард Курск»

На данный момент «Муром» выглядит очевидным фаворитом встречи. Коллектив показывает сбалансированную игру и умеет использовать свои моменты. У «Авангарда Курск» же продолжаются проблемы в обороне, что особенно заметно по статистике пропущенных мячей. При этом нельзя полностью недооценивать гостей: они забивали в трeх последних матчах, но серьeзных предпосылок для их победы пока не видно. Вероятнее всего, хозяева добьются уверенного успеха, а игра пройдет в их пользу с акцентом на надeжность в защите и эффективность в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Мурома» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Мурома» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.70
Победа «Мурома»
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Авангард Муром
