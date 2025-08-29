30 августа на стадионе в Муроме состоится матч седьмого тура Второй лиги А, в котором хозяева примут «Авангард Курск». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: «Муром» уверенно держится в верхней части, тогда как куряне продолжают испытывать серьeзные трудности в чемпионате. Встреча обещает показать разницу в текущей форме коллективов.

«Муром»

Хозяева занимают четвeртую строчку таблицы с 9 очками после шести туров. Команда демонстрирует прогресс, а яркая победа в последнем туре над «Родиной-2» (5:0) стала показателем атакующего потенциала. «Муром» не проигрывает четыре матча подряд, а в последних пяти встречах забил 9 голов и пропустил только 4. Средние показатели (1.80 гола забито и 0.80 пропущено за игру) говорят о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне.

«Авангард Курск»

Курская команда переживает тяжeлый старт сезона: после шести туров у коллектива всего 1 очко и восьмое место. «Авангард» не может победить уже восемь матчей подряд, а в последних пяти встречах забил лишь 4 гола и пропустил 12. Средний показатель пропущенных голов – 2.40 за игру, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на это, команда старается атаковать и забивает хотя бы в части матчей, но пока этого недостаточно для стабильных результатов.

Факты о командах

«Муром»

4-е место после 6 туров (9 очков).

Не проигрывает в 4 матчах подряд.

В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.80 пропущено.

Разгромная победа 5:0 над «Родиной-2» в прошлом туре.

«Авангард Курск»

8-е место после 6 туров (1 очко).

Не выигрывает в 8 последних матчах.

В последних 5 играх: 0.80 забито, 2.40 пропущено.

Пропускает в 6 матчах подряд.

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур Авангард 0 : 0 Муром Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур Муром 0 : 0 Авангард

Прогноз на матч «Муром» – «Авангард Курск»

На данный момент «Муром» выглядит очевидным фаворитом встречи. Коллектив показывает сбалансированную игру и умеет использовать свои моменты. У «Авангарда Курск» же продолжаются проблемы в обороне, что особенно заметно по статистике пропущенных мячей. При этом нельзя полностью недооценивать гостей: они забивали в трeх последних матчах, но серьeзных предпосылок для их победы пока не видно. Вероятнее всего, хозяева добьются уверенного успеха, а игра пройдет в их пользу с акцентом на надeжность в защите и эффективность в атаке.

Рекомендованные ставки: