Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что нападающий Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.
– Вы ссылку скиньте. Это же можно как-то по гаджету посмотреть?
– Игру покажут по «Матч ТВ».
– Ммм. Ну, это историческое событие – надо посмотреть.
- Кубковая игра между курским «Авангардом» и «БроукБойз» во 2-м раунде Пути регионов пройдет 21 августа и начнется в 17:00 мск.
- 35-летний Смолов не играл в официальных матчах после ухода из «Краснодара» по окончании прошлого сезона.
Источник: YouTube-канал BetBoom Sports