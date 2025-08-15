Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что нападающий Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

– Вы ссылку скиньте. Это же можно как-то по гаджету посмотреть?

– Игру покажут по «Матч ТВ».

– Ммм. Ну, это историческое событие – надо посмотреть.