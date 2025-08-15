Введите ваш ник на сайте
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб

Сегодня, 12:23
1

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что нападающий Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

– Вы ссылку скиньте. Это же можно как-то по гаджету посмотреть?

– Игру покажут по «Матч ТВ».

– Ммм. Ну, это историческое событие – надо посмотреть.

  • Кубковая игра между курским «Авангардом» и «БроукБойз» во 2-м раунде Пути регионов пройдет 21 августа и начнется в 17:00 мск.
  • 35-летний Смолов не играл в официальных матчах после ухода из «Краснодара» по окончании прошлого сезона.

Источник: YouTube-канал BetBoom Sports
Россия. Кубок Динамо БроукБойз Авангард Смолов Федор Карпин Валерий
Комментарии (1)
Foxitkuban
1755257424
Старый конь БРОУКозды не испортит
