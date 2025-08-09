10 августа в Курске в рамках 4 тура Второй лиги А встретятся «Авангард» и «Динамо» Владивосток. Обе команды начали сезон крайне неудачно, потерпев по три поражения в первых турах и не набрав ни одного очка. Эта встреча станет для них шансом прервать череду неудач и набрать важные баллы в борьбе за выживание.

«Авангард Курск»

Куряне пропускают в каждом из четырeх последних матчей, а за пять последних встреч пропустили 12 мячей – 2,40 в среднем за игру. При этом в атаке команда смотрится лучше соперника: 6 забитых мячей за 5 игр (1,20 за матч). Однако ошибки в обороне сводят на нет усилия нападения. В последних турах «Авангард» уступил «Калуге» (1:2), «Торпедо Миасс» (1:2) и «Родине-2» (0:2), и сейчас тренерский штаб наверняка сосредоточится на укреплении защитной линии.

«Динамо Владивосток»

Команда из Владивостока также проиграла все стартовые туры, при этом еe атакующие показатели хуже: всего 2 забитых мяча в 5 играх (0,40 за матч). Оборона работает чуть лучше, чем у соперника, но пропуски фиксируются в четырeх последних встречах – всего 6 голов (1,20 за матч). Последние результаты включают поражения от «Мурома» (0:1), «Иртыша» (1:2) и «ПФК Кубань» (0:2). Слабая реализация моментов и медленный переход из обороны в атаку пока остаются главными проблемами команды.

Факты о командах

«Авангард Курск»

4 поражения подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1,20 забитого и 2,40 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

6 пропущенных мячей в последних 3 турах

«Динамо Владивосток»

3 поражения подряд в чемпионате

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 0,40 забитого и 1,20 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

2 гола за последние 5 матчей

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в кризисной форме, но «Авангард» выглядит чуть предпочтительнее за счeт более результативной атаки. Куряне играют дома, что при равных слабых сторонах может стать решающим фактором. «Динамо» Владивосток редко забивает и вряд ли сможет навязать активную игру на выезде. Ожидается матч с осторожным футболом, где хозяева будут контролировать мяч и пытаться реализовать минимальное преимущество в атаке. В таких условиях ставка на победу «Авангарда» при низовой результативности выглядит оптимально.

Рекомендованные ставки