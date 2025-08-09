Введите ваш ник на сайте
«Авангард» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.95

09 августа 2025 10:31
Авангард - Динамо Вл
10 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
10 августа в Курске в рамках 4 тура Второй лиги А встретятся «Авангард» и «Динамо» Владивосток. Обе команды начали сезон крайне неудачно, потерпев по три поражения в первых турах и не набрав ни одного очка. Эта встреча станет для них шансом прервать череду неудач и набрать важные баллы в борьбе за выживание.

«Авангард Курск»

Куряне пропускают в каждом из четырeх последних матчей, а за пять последних встреч пропустили 12 мячей – 2,40 в среднем за игру. При этом в атаке команда смотрится лучше соперника: 6 забитых мячей за 5 игр (1,20 за матч). Однако ошибки в обороне сводят на нет усилия нападения. В последних турах «Авангард» уступил «Калуге» (1:2), «Торпедо Миасс» (1:2) и «Родине-2» (0:2), и сейчас тренерский штаб наверняка сосредоточится на укреплении защитной линии.

«Динамо Владивосток»

Команда из Владивостока также проиграла все стартовые туры, при этом еe атакующие показатели хуже: всего 2 забитых мяча в 5 играх (0,40 за матч). Оборона работает чуть лучше, чем у соперника, но пропуски фиксируются в четырeх последних встречах – всего 6 голов (1,20 за матч). Последние результаты включают поражения от «Мурома» (0:1), «Иртыша» (1:2) и «ПФК Кубань» (0:2). Слабая реализация моментов и медленный переход из обороны в атаку пока остаются главными проблемами команды.

Факты о командах

«Авангард Курск»

  • 4 поражения подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1,20 забитого и 2,40 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • 6 пропущенных мячей в последних 3 турах

«Динамо Владивосток»

  • 3 поражения подряд в чемпионате
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0,40 забитого и 1,20 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • 2 гола за последние 5 матчей

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
8
Забитых мячей
10
1.14
В среднем за матч
1.43
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Авангард
0 : 4
10.08.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
2 : 1
25.05.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
2 : 0
12.04.2025
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Динамо Вл
0 : 2
21.05.2023
Авангард
Россия. Вторая лига. Группа 3, 4 тур
Авангард
1 : 1
22.04.2023
Динамо Вл
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур
Динамо Вл
1 : 1
11.11.2021
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Авангард
1 : 2
11.09.2021
Динамо Вл
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре в кризисной форме, но «Авангард» выглядит чуть предпочтительнее за счeт более результативной атаки. Куряне играют дома, что при равных слабых сторонах может стать решающим фактором. «Динамо» Владивосток редко забивает и вряд ли сможет навязать активную игру на выезде. Ожидается матч с осторожным футболом, где хозяева будут контролировать мяч и пытаться реализовать минимальное преимущество в атаке. В таких условиях ставка на победу «Авангарда» при низовой результативности выглядит оптимально.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Авангарда» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Вл Авангард
