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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Вл - Авангард
Динамо Вл - Авангард: обзор матча 11 ноября 2021
Динамо Вл
11.11.2021, четверг, 08:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур
1 : 1
Завершен
Авангард
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Статистика матча Динамо Вл - Авангард
1
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0
1
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0
0
Матчи команд
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
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Динамо Вл
2 : 1
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3 : 0
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2 : 2
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
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Авангард
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2 : 0
24.10.2026
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5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
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