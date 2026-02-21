22 февраля в 23-м туре Лиги 1 сыграют «Анжер» и «Лилль». Игра в Анжер начнется в 19:15 (мск).
«Анжер»
Команда Александра Дюже с 29 очками занимает 11-е место. «Анжер» добыл 8 побед, 5 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 22:27.
Последние результаты:
- 15.02.26 «Лорьян» – «Анжер» – 2:0;
- 08.02.26 «Анжер» – «Тулуза» – 1:0;
- 01.02.26 «Анжер» – «Мец» – 1:0.
«Лилль»
«Лилль» набрал 34 очка и занимает 5-е место. Подопечные Бруно Женезьо добыли 10 побед, 4 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 35:31.
Предыдущие результаты:
- 19.02.26 «Лилль» – «Црвена Звезда» – 0:1;
- 14.02.26 «Лилль» – «Брест» – 1:1;
- 06.02.26 «Мец» – «Лилль» – 0:0.
Очные встречи
- 02.11.25 «Лилль» – «Анжер» – 1:0;
- 27.04.25 «Анжер» – «Лилль» – 0:2;
- 24.08.24 «Лилль» – «Анжер» – 2:0.
Прогноз на матч «Анжер» – «Лилль»
«Лилль» в четверг проиграл «Црвене Звезде» в Лиге Европы, поэтому к матчу чемпионата подойдет не в лучшем физическом и моральном состоянии. «Анжер» дома показывает неплохой футбол – 20 из 29 очков команда набрала на родном стадионе. С учетом того, что «Лиллю» уже на следующей неделе ехать в Сербию, у хозяев есть все шансы разжиться очками. Также отметим, что 7 матчей кряду команды играют на тотал меньше.
- Прогноз – 1Х + ТМ (3,5) с кф. 2.40.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.