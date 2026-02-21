22 февраля в 23-м туре Лиги 1 сыграют «Анжер» и «Лилль». Игра в Анжер начнется в 19:15 (мск).

«Анжер»

Команда Александра Дюже с 29 очками занимает 11-е место. «Анжер» добыл 8 побед, 5 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 22:27.

Последние результаты:

15.02.26 «Лорьян» – «Анжер» – 2:0;

08.02.26 «Анжер» – «Тулуза» – 1:0;

01.02.26 «Анжер» – «Мец» – 1:0.

«Лилль»

«Лилль» набрал 34 очка и занимает 5-е место. Подопечные Бруно Женезьо добыли 10 побед, 4 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 35:31.

Предыдущие результаты:

19.02.26 «Лилль» – «Црвена Звезда» – 0:1;

14.02.26 «Лилль» – «Брест» – 1:1;

06.02.26 «Мец» – «Лилль» – 0:0.

Очные встречи

02.11.25 «Лилль» – «Анжер» – 1:0;

27.04.25 «Анжер» – «Лилль» – 0:2;

24.08.24 «Лилль» – «Анжер» – 2:0.

Прогноз на матч «Анжер» – «Лилль»

«Лилль» в четверг проиграл «Црвене Звезде» в Лиге Европы, поэтому к матчу чемпионата подойдет не в лучшем физическом и моральном состоянии. «Анжер» дома показывает неплохой футбол – 20 из 29 очков команда набрала на родном стадионе. С учетом того, что «Лиллю» уже на следующей неделе ехать в Сербию, у хозяев есть все шансы разжиться очками. Также отметим, что 7 матчей кряду команды играют на тотал меньше.