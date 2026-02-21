Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Анжер» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.40

21 февраля 2026 10:45
Анжер - Лилль
22 февр. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
1Х + ТМ (3,5)
Сделать ставку

22 февраля в 23-м туре Лиги 1 сыграют «Анжер» и «Лилль». Игра в Анжер начнется в 19:15 (мск).

«Анжер»

Команда Александра Дюже с 29 очками занимает 11-е место. «Анжер» добыл 8 побед, 5 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 22:27.

Последние результаты:

  • 15.02.26 «Лорьян» – «Анжер» – 2:0;
  • 08.02.26 «Анжер» – «Тулуза» – 1:0;
  • 01.02.26 «Анжер» – «Мец» – 1:0.

«Лилль»

«Лилль» набрал 34 очка и занимает 5-е место. Подопечные Бруно Женезьо добыли 10 побед, 4 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 35:31.

Предыдущие результаты:

  • 19.02.26 «Лилль» – «Црвена Звезда» – 0:1;
  • 14.02.26 «Лилль» – «Брест» – 1:1;
  • 06.02.26 «Мец» – «Лилль» – 0:0.

Очные встречи

  • 02.11.25 «Лилль» – «Анжер» – 1:0;
  • 27.04.25 «Анжер» – «Лилль» – 0:2;
  • 24.08.24 «Лилль» – «Анжер» – 2:0.

Прогноз на матч «Анжер» – «Лилль»

«Лилль» в четверг проиграл «Црвене Звезде» в Лиге Европы, поэтому к матчу чемпионата подойдет не в лучшем физическом и моральном состоянии. «Анжер» дома показывает неплохой футбол – 20 из 29 очков команда набрала на родном стадионе. С учетом того, что «Лиллю» уже на следующей неделе ехать в Сербию, у хозяев есть все шансы разжиться очками. Также отметим, что 7 матчей кряду команды играют на тотал меньше.

  • Прогноз – 1Х + ТМ (3,5) с кф. 2.40.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

2.40
1Х + ТМ (3,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 