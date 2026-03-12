Введите ваш ник на сайте
«Торино» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.65

12 марта 2026 8:10
Торино - Парма
13 мар. 2026, пятница 22:45 | Италия. Серия А, 29 тур
Перейти в онлайн матча
13 марта в 29-м туре Серии А «Торино» примет «Парму». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но с разной формой. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, но много пропускают, гости находятся на впечатляющей 5-матчевой беспроигрышной серии и обладают лучшей обороной.

«Торино»

Туринцы занимают 15-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей (1.20 гола в среднем за последние 5 игр), что говорит о стабильности в атаке. Однако оборона «Торино» – их проблема: пропуски в 5 из 7 последних матчей и 1.80 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Парме» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают сопернику в 6 из 8 последних матчей.

«Парма»

Гости находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах Серии А. «Парма» демонстрирует феноменальную оборону – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (2 пропущенных мяча). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем), но надежная защита позволяет компенсировать недостатки. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и выглядит очень уверенно.

Факты о командах:

«Торино»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Не проигрывает «Парме» в 5 из 7 последних встреч.
  • Забивает «Парме» в 6 из 8 последних матчей.
  • 15-е место в турнире (30 очков).

«Парма»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Серии А.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.00 в среднем).
  • 12-е место в турнире (34 очка).

Прогноз на матч «Торино» – «Парма»

«Торино» будет атаковать, используя историческое преимущество и домашние стены. «Парма» сделает ставку на свою лучшую оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, но много пропускают, а гости надежны в защите и находятся на длительной беспроигрышной серии, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65.
  • Парма не проиграет

Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Торино
