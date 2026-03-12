13 марта в 29-м туре Серии А «Торино» примет «Парму». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но с разной формой. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, но много пропускают, гости находятся на впечатляющей 5-матчевой беспроигрышной серии и обладают лучшей обороной.

«Торино»

Туринцы занимают 15-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей (1.20 гола в среднем за последние 5 игр), что говорит о стабильности в атаке. Однако оборона «Торино» – их проблема: пропуски в 5 из 7 последних матчей и 1.80 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Парме» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают сопернику в 6 из 8 последних матчей.

«Парма»

Гости находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах Серии А. «Парма» демонстрирует феноменальную оборону – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (2 пропущенных мяча). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем), но надежная защита позволяет компенсировать недостатки. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и выглядит очень уверенно.

Факты о командах:

«Торино»

Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.20 в среднем).

Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.80 в среднем).

Не проигрывает «Парме» в 5 из 7 последних встреч.

Забивает «Парме» в 6 из 8 последних матчей.

15-е место в турнире (30 очков).

«Парма»

Не проигрывает в 5 последних матчах Серии А.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.00 в среднем).

12-е место в турнире (34 очка).

Прогноз на матч «Торино» – «Парма»

«Торино» будет атаковать, используя историческое преимущество и домашние стены. «Парма» сделает ставку на свою лучшую оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, но много пропускают, а гости надежны в защите и находятся на длительной беспроигрышной серии, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки: