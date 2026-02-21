22 февраля в 23-м туре чемпионата Турции «Бешикташ» примет «Гезтепе». Соперники идут рядом в таблице: хозяева занимают 5-е место с 40 очками, гости – 4-е с 41 баллом. Обе команды подходят к игре на длинных сериях без поражений, поэтому ключевым фактором может стать реализация моментов и надежность обороны в решающих отрезках.

«Бешикташ»

Команда проводит стабильный отрезок в чемпионате: «Бешикташ» не проигрывает в 11 последних матчах турнира и забивает уже в 18 играх подряд. В то же время в защите есть уязвимости – клуб пропускает в 4 последних матчах чемпионата, а в последних 5 встречах получил 8 мячей. В атаке по текущей форме все выглядит уверенно: 10 голов за 5 последних игр, в среднем 2.00 за матч. Лучший бомбардир – Эль-Билаль Туре (6 голов в 18 матчах).

«Гезтепе»

«Гезтепе» тоже идет без поражений – серия в чемпионате достигла 7 матчей. Команда заметно строже играет сзади: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 встреч (в среднем 0.60). В атаке темп чуть ниже, чем у соперника, но стабильность сохраняется – 6 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир – Жуан (7 голов в 20 матчах). Дополнительный штрих к раскладам – «Гезтепе» забивает «Бешикташу» в 4 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Бешикташ»

5-е место после 22 туров: 40 очков

Не проигрывает в 11 последних матчах чемпионата

Забивает в 18 последних матчах чемпионата

Пропускает в 4 последних матчах турнира

В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Гезтепе»

4-е место после 22 туров: 41 очко

Не проигрывает в 7 последних матчах чемпионата

В среднем 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает «Бешикташу» в 4 последних очных встречах

В среднем: 1.20 забито (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Гезтепе»

По цифрам матч выглядит как столкновение сильной атаки хозяев и дисциплинированной обороны гостей. При этом у «Бешикташа» затяжная голевая серия, а «Гезтепе» регулярно находит свой момент в очных встречах. На фоне того, что обе команды идут без поражений и находятся рядом в таблице, логично ждать упорной игры без разгрома, но с голами.

Рекомендованные ставки: