Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бешикташ» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.6

21 февраля 2026 9:34
Бешикташ - Гезтепе
22 февр. 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«Гезтепе» с форой (+1)
Сделать ставку

22 февраля в 23-м туре чемпионата Турции «Бешикташ» примет «Гезтепе». Соперники идут рядом в таблице: хозяева занимают 5-е место с 40 очками, гости – 4-е с 41 баллом. Обе команды подходят к игре на длинных сериях без поражений, поэтому ключевым фактором может стать реализация моментов и надежность обороны в решающих отрезках.

«Бешикташ»

Команда проводит стабильный отрезок в чемпионате: «Бешикташ» не проигрывает в 11 последних матчах турнира и забивает уже в 18 играх подряд. В то же время в защите есть уязвимости – клуб пропускает в 4 последних матчах чемпионата, а в последних 5 встречах получил 8 мячей. В атаке по текущей форме все выглядит уверенно: 10 голов за 5 последних игр, в среднем 2.00 за матч. Лучший бомбардир – Эль-Билаль Туре (6 голов в 18 матчах).

«Гезтепе»

«Гезтепе» тоже идет без поражений – серия в чемпионате достигла 7 матчей. Команда заметно строже играет сзади: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 встреч (в среднем 0.60). В атаке темп чуть ниже, чем у соперника, но стабильность сохраняется – 6 голов за 5 матчей. Лучший бомбардир – Жуан (7 голов в 20 матчах). Дополнительный штрих к раскладам – «Гезтепе» забивает «Бешикташу» в 4 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Бешикташ»

  • 5-е место после 22 туров: 40 очков
  • Не проигрывает в 11 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 18 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 4 последних матчах турнира
  • В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Гезтепе»

  • 4-е место после 22 туров: 41 очко
  • Не проигрывает в 7 последних матчах чемпионата
  • В среднем 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает «Бешикташу» в 4 последних очных встречах
  • В среднем: 1.20 забито (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Гезтепе»

По цифрам матч выглядит как столкновение сильной атаки хозяев и дисциплинированной обороны гостей. При этом у «Бешикташа» затяжная голевая серия, а «Гезтепе» регулярно находит свой момент в очных встречах. На фоне того, что обе команды идут без поражений и находятся рядом в таблице, логично ждать упорной игры без разгрома, но с голами.

Рекомендованные ставки:

  • «Гезтепе» с форой (+1) – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5

1.60
«Гезтепе» с форой (+1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Гезтепе Бешикташ
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 