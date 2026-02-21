Введите ваш ник на сайте
«Санкт-Паули» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.75

21 февраля 2026 9:00
Санкт-Паули - Вердер
22 февр. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Санкт-Паули»
Сделать ставку

22 февраля в 23-м туре Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «Вердер». Соседи по нижней части таблицы подходят к очной встрече в разном тонусе: хозяева после 22 туров имеют 17 очков и идут 17-ми, «Вердер» с 19 баллами занимает 16-е место. Для обеих команд это матч из категории ключевых в борьбе за сохранение позиций, а цена ошибки здесь особенно высока.

«Санкт-Паули»

Прошлый тур получился тяжелым: поражение 0:4 от «Байера». В целом оборона «Санкт-Паули» регулярно дает сбои – команда пропускает в 4 последних матчах чемпионата, а на отрезке последних 5 игр получила 11 мячей (в среднем 2.20 за матч). При этом в атаке есть базовая стабильность: 4 гола за 5 матчей (0.80). Лучший бомбардир – Мартейн Карс (5 голов в 23 матчах). Важный момент по вводным: «Санкт-Паули» не проигрывает в 5 последних домашних матчах, что дает ему опору в игре против прямого конкурента.

«Вердер»

«Вердер» в прошлом матче проиграл «Баварии» 0:3 и продолжает затяжную серию без побед – 12 матчей подряд в Бундеслиге. Команда также стабильно пропускает: серия с голами в свои ворота достигла 7 матчей, а за последние 5 игр – 8 пропущенных (1.60). Самая большая проблема – атака: всего 1 гол за 5 матчей (0.20), то есть «Вердер» часто не добирает даже до минимального объема моментов и реализации. Лучший бомбардир – Йенс Стаге (6 голов в 20 матчах).

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • Занимает 17-е место: 17 очков после 22 туров
  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • Пропускает в 5 последних матчах, в среднем 2.20 за игру (последние 5)
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру (последние 5)

«Вердер»

  • Занимает 16-е место: 19 очков после 22 туров
  • Не может выиграть в 12 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 7 последних матчах, в среднем 1.60 за игру (последние 5)
  • В среднем забивает 0.20 гола за игру (последние 5)

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вердер»

По текущим цифрам матч выглядит низовым: «Вердер» почти не забивает (1 гол за 5 матчей), а «Санкт-Паули» при всех проблемах в обороне дома держит результат и не проигрывает уже пять встреч подряд. Это сочетание подталкивает к осторожному выбору в пользу хозяев с подстраховкой, а также к рынкам на небольшой тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Санкт-Паули» – коэффициент 2.75
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.78

2.75
Победа «Санкт-Паули»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Вердер Санкт-Паули
