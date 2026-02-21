22 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 23-го тура чемпионата Франции. С треском проваливающая кампанию «Ницца» будет принимать «Лорьян».
«Ницца»
Руководители «орлят» долго и нудно верили в тренера Франка Эза, но, как известно, любому терпению рано или поздно приходит конец. Франка сняли с занимаемой должности, назначив хорошо знакомого местной публике Клода Пюэля. Впрочем, даже столь опытный и авторитетный специалист на данном этапе не может поднять «Ниццу» – «гимнасты» застряли на 14-й строчке в Лиге 1.
Последние три игры:
- Лион – Ницца 2:0
- Ницца – Монако 0:0
- Ницца – Монпелье 3:2
«Лорьян»
Команда Оливье Панталони исправно набирает очки, блестяще справляясь с главной миссией на сезон. «Лорьян» стал крепким середняком – не метит в Европу, но и идет с солидным отрывом от зоны вылета во второй дивизион.
Последние три игры:
- Лорьян – Анже 2:0
- Брест – Лорьян 2:0
- Лорьян – Париж 2:0
Очные встречи
- Лорьян – Ницца 3:1
- Ницца – Лорьян 3:0
- Лорьян – Ницца 1:1
Прогноз на матч «Ницца» – «Лорьян»
«Ницца» без особого успеха пытается карабкаться в таблице, но после прихода Пюэля заиграла заметно лучше. Впрочем, полагаем, что «Лорьян» окажет достойное сопротивление на одном из самых горячих стадионов Франции. Тем более, что у «мерлузовых» никогда нет проблем с настроем на номинально более статусных соперников.
Прогноз: ничья. Коэффициент – 3,57. Прогноз на точный счет – 1:1.