22 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 23-го тура чемпионата Франции. С треском проваливающая кампанию «Ницца» будет принимать «Лорьян».

«Ницца»

Руководители «орлят» долго и нудно верили в тренера Франка Эза, но, как известно, любому терпению рано или поздно приходит конец. Франка сняли с занимаемой должности, назначив хорошо знакомого местной публике Клода Пюэля. Впрочем, даже столь опытный и авторитетный специалист на данном этапе не может поднять «Ниццу» – «гимнасты» застряли на 14-й строчке в Лиге 1.

Последние три игры:

Лион – Ницца 2:0

Ницца – Монако 0:0

Ницца – Монпелье 3:2

«Лорьян»

Команда Оливье Панталони исправно набирает очки, блестяще справляясь с главной миссией на сезон. «Лорьян» стал крепким середняком – не метит в Европу, но и идет с солидным отрывом от зоны вылета во второй дивизион.

Последние три игры:

Лорьян – Анже 2:0

Брест – Лорьян 2:0

Лорьян – Париж 2:0

Очные встречи

Лорьян – Ницца 3:1

Ницца – Лорьян 3:0

Лорьян – Ницца 1:1

Прогноз на матч «Ницца» – «Лорьян»

«Ницца» без особого успеха пытается карабкаться в таблице, но после прихода Пюэля заиграла заметно лучше. Впрочем, полагаем, что «Лорьян» окажет достойное сопротивление на одном из самых горячих стадионов Франции. Тем более, что у «мерлузовых» никогда нет проблем с настроем на номинально более статусных соперников.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 3,57. Прогноз на точный счет – 1:1.