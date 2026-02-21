Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.03

21 февраля 2026 7:00
Барселона - Леванте
22 февр. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
«Леванте» с форой (+2.5)
Сделать ставку

22 февраля в 21 туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Леванте». Хозяева идут вторыми с 58 очками и сохраняют темп в чемпионской гонке, а гости занимают 19 место с 18 баллами и находятся в зоне вылета. По вводным матч выглядит как встреча команд разного уровня, но важны нюансы формы: «Барселона» стабильно забивает, однако в последних играх стала чаще пропускать.

«Барселона»

Прошлый матч Ла Лиги команда проиграла «Жироне» (1:2), но по сезону остается одной из самых мощных атак лиги: 64 гола за 24 тура и лучшая разница мячей (+39). В 17 последних матчах чемпионата «Барселона» обязательно забивает, а в пяти последних играх набрала 9 голов. При этом оборона не безупречна: 8 пропущенных за тот же отрезок, и команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир – Ферран Торрес (16 голов в 33 матчах), что поддерживает общий тренд на результативность впереди.

«Леванте»

«Леванте» подходит к туру на серии из трех поражений, последняя неудача – 0:1 от «Вильярреала». Команда внизу таблицы, забивает немного и нестабильно: 5 голов в последних пяти матчах при 9 пропущенных. Дополнительный негативный фактор – «Леванте» пропускает в трех последних матчах Ла Лиги и в среднем получает 1.80 мяча за игру на текущем отрезке. Лучший снайпер – Карл Этта-Эйонг (6 голов в 23 матчах), но в целом атакующий потенциал команды ограничен.

Факты о командах

«Барселона»

  • Идет на 2 месте: 58 очков после 24 туров
  • Больше всех побед в турнире: 19
  • Больше всех забивает в Ла Лиге: 64 гола за 24 тура
  • Забивает в 17 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 9 забито, 8 пропущено
  • Побеждает в 13 последних домашних матчах

«Леванте»

  • Идет на 19 месте: 18 очков после 24 туров
  • Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх: 5 забито, 9 пропущено
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5)

Прогноз на матч «Барселона» – «Леванте»

С учетом таблицы и сезонной статистики «Барселона» должна контролировать ход встречи: команда много забивает и дома идет на мощной серии побед. «Леванте» на текущем отрезке проигрывает и регулярно допускает моменты у своих ворот, а разница в классе и качестве атаки заметна. При этом оборонительная статистика «Барселоны» в последних матчах подсказывает, что гол гостей полностью исключать не стоит, но базовый сценарий – уверенная победа хозяев с 2–3 забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • «Леванте» с форой (+2.5) – коэффициент 2.03

2.03
«Леванте» с форой (+2.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Леванте Барселона
18+
  • Читайте нас: 