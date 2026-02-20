Введите ваш ник на сайте
«Лечче» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.60

20 февраля 2026 9:02
Лечче - Интер
21 февр. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Лечче» с форой +1,5
Сделать ставку

21 февраля 2026 года в 20:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Италии. Сражающийся за выживание в Серии А «Лечче» встретится с лидером турнира миланским «Интером».

«Лечче»

«Салентийцы» под руководством известного спеца Эусебио Ди Франческо покинули зону вылета, одержав две победы кряду. «Лечче» на три балла оторвался от 18-й строчки, на которой ныне обитает некогда славная «Фиорентина» и твердо настроен сохранить прописку в Серии А.

Последние три игры:

  • Кальяри – Лечче 0:2
  • Лечче – Удинезе 2:1
  • Торино – Лечче 1:0

«Интер»

В мид-уик «нерадзурри» получили болезненную оплеуху в плей-офф раунде Лиги чемпионов, рассыпавшись в противостоянии с норвежским «Буде-Глимтом». Команда Кристиана Киву оказалась неготовой к натиску скандинавов и искусственному газону за полярным кругом, допустив кучу глупых ошибок в обороне.

Последние три игры:

  • Буде-Глимт – Интер 3:1
  • Интер – Ювентус 3:2
  • Сассуоло – Интер 0:5

Очные встречи

  • Интер – Лечче 1:0
  • Лечче – Интер 0:4
  • Интер – Лечче 2:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»

«Интер» насобирал какой-никакой отрыв в Серии А и отправляется в гости к «Лечче» с мыслями об «ответке» с «Буде-Глимтом». Вероятно, Киву решится на ротацию состава, чем вполне могут воспользоваться набравшие ход «джалло-росси». Ожидаем, что подопечные Ди Франческо окажут достойное сопротивление главному претенденту на Скудетто.

Прогноз: победа «Лечче» с форой +1,5. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 0:1/1:1.

1.60
Победа «Лечче» с форой +1,5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Интер Лечче
18+
