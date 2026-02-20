21 февраля 2026 года в 20:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Италии. Сражающийся за выживание в Серии А «Лечче» встретится с лидером турнира миланским «Интером».
«Лечче»
«Салентийцы» под руководством известного спеца Эусебио Ди Франческо покинули зону вылета, одержав две победы кряду. «Лечче» на три балла оторвался от 18-й строчки, на которой ныне обитает некогда славная «Фиорентина» и твердо настроен сохранить прописку в Серии А.
Последние три игры:
- Кальяри – Лечче 0:2
- Лечче – Удинезе 2:1
- Торино – Лечче 1:0
«Интер»
В мид-уик «нерадзурри» получили болезненную оплеуху в плей-офф раунде Лиги чемпионов, рассыпавшись в противостоянии с норвежским «Буде-Глимтом». Команда Кристиана Киву оказалась неготовой к натиску скандинавов и искусственному газону за полярным кругом, допустив кучу глупых ошибок в обороне.
Последние три игры:
- Буде-Глимт – Интер 3:1
- Интер – Ювентус 3:2
- Сассуоло – Интер 0:5
Очные встречи
- Интер – Лечче 1:0
- Лечче – Интер 0:4
- Интер – Лечче 2:0
Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»
«Интер» насобирал какой-никакой отрыв в Серии А и отправляется в гости к «Лечче» с мыслями об «ответке» с «Буде-Глимтом». Вероятно, Киву решится на ротацию состава, чем вполне могут воспользоваться набравшие ход «джалло-росси». Ожидаем, что подопечные Ди Франческо окажут достойное сопротивление главному претенденту на Скудетто.
Прогноз: победа «Лечче» с форой +1,5. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 0:1/1:1.