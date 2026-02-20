21 февраля 2026 года в 20:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Италии. Сражающийся за выживание в Серии А «Лечче» встретится с лидером турнира миланским «Интером».

«Лечче»

«Салентийцы» под руководством известного спеца Эусебио Ди Франческо покинули зону вылета, одержав две победы кряду. «Лечче» на три балла оторвался от 18-й строчки, на которой ныне обитает некогда славная «Фиорентина» и твердо настроен сохранить прописку в Серии А.

Последние три игры:

Кальяри – Лечче 0:2

Лечче – Удинезе 2:1

Торино – Лечче 1:0

«Интер»

В мид-уик «нерадзурри» получили болезненную оплеуху в плей-офф раунде Лиги чемпионов, рассыпавшись в противостоянии с норвежским «Буде-Глимтом». Команда Кристиана Киву оказалась неготовой к натиску скандинавов и искусственному газону за полярным кругом, допустив кучу глупых ошибок в обороне.

Последние три игры:

Буде-Глимт – Интер 3:1

Интер – Ювентус 3:2

Сассуоло – Интер 0:5

Очные встречи

Интер – Лечче 1:0

Лечче – Интер 0:4

Интер – Лечче 2:0

Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»

«Интер» насобирал какой-никакой отрыв в Серии А и отправляется в гости к «Лечче» с мыслями об «ответке» с «Буде-Глимтом». Вероятно, Киву решится на ротацию состава, чем вполне могут воспользоваться набравшие ход «джалло-росси». Ожидаем, что подопечные Ди Франческо окажут достойное сопротивление главному претенденту на Скудетто.

Прогноз: победа «Лечче» с форой +1,5. Коэффициент – 1,60. Прогноз на счет – 0:1/1:1.