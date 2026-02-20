21 февраля в 23 туре чемпионата Франции «Тулуза» примет «Париж». Соперники находятся в нижней части таблицы, но текущая форма и цифры последних матчей говорят в пользу хозяев: «Тулуза» пропускает немного, а «Париж» тяжело переживает серию без побед и только что получил крупное поражение от «Ланса».

«Тулуза»

После 22 туров «Тулуза» набрала 30 очков и занимает 10 место. В прошлом туре команда уступила «Гавру» (1:2), а в чемпионате не может выиграть три матча подряд. При этом оборона выглядит достаточно надежно: в последних пяти играх «Тулуза» пропустила всего 3 мяча, в среднем 0.60 за матч. В атаке показатели скромнее – 4 гола за пять встреч, а лучший бомбардир Янн Гбоо забил 7 мячей в 24 матчах.

«Париж»

«Париж» идет на 15 месте с 22 очками. Последний матч получился болезненным – 0:5 от «Ланса», и это логично укладывается в общую картину: команда не может выиграть четыре тура подряд и в последних пяти играх забила всего 2 мяча при 9 пропущенных. В среднем «Париж» забивает 0.40 гола за матч на этом отрезке, что резко ограничивает варианты на успешный исход. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль (8 голов в 23 матчах).

Факты о командах

«Тулуза»

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги 1

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 6 последних матчах против «Парижа»

В последних 5 играх: 4 забито, 3 пропущено

«Париж»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 2 забито, 9 пропущено

Прогноз на матч «Тулуза» – «Париж»

Обе команды далеки от идеальной формы, но «Тулуза» выглядит более собранной и устойчивой за счет обороны. «Париж» на текущем отрезке слишком мало забивает и при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот, что особенно заметно по статистике последних пяти матчей. В таких условиях базовый выбор – не проигрыш хозяев, а по характеру игры просматривается осторожный сценарий с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки: