21 февраля в рамках 23 тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Боруссию Д». Команды ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, при этом гости подходят к встрече в более уверенной форме, набрав ход в последних турах.
«РБ Лейпциг»
Команда занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 22 туров. В прошлом матче «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Коллектив стабильно забивает – в 10 последних матчах Бундеслиги команда отличалась минимум один раз, однако оборона вызывает вопросы: в 5 последних играх было пропущено 8 мячей. При этом лучший бомбардир команды Кристоф Баумгартнер записал на свой счет уже 12 голов.
«Боруссия Д»
Гости идут на 2 месте с 51 очком и выиграли 6 последних матчей в рамках чемпионата Германии. В прошлом туре «Боруссия Д» уверенно разгромила «Майнц» (4:0). Команда демонстрирует высокую результативность – 19 матчей подряд с забитыми мячами в Бундеслиге. В последних 5 играх дортмундцы забили 11 голов, а Серу Гирасси остается главным голеадором команды с 20 мячами.
Факты о командах
«РБ Лейпциг»
- Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги
- Пропускает в 5 последних играх
- В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
- Забивает в 13 последних матчах против «Боруссии Д»
«Боруссия Д»
- Побеждает в 6 последних матчах чемпионата Германии
- Забивает в 19 матчах Бундеслиги подряд
- В среднем: 2.20 забито за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д»
«РБ Лейпциг» регулярно забивает, особенно в матчах против «Боруссии Д», однако текущая форма обороны хозяев оставляет пространство для атак соперника. Дортмундцы находятся в отличном игровом тонусе, много создают и стабильно реализуют свои моменты. С учетом высокой результативности обеих команд и нестабильной защиты хозяев стоит ожидать открытый матч с голами.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.45
- Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5