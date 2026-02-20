Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«РБ Лейпциг» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.45

20 февраля 2026 8:13
РБ Лейпциг - Боруссия Д
21 февр. 2026, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

21 февраля в рамках 23 тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Боруссию Д». Команды ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, при этом гости подходят к встрече в более уверенной форме, набрав ход в последних турах.

«РБ Лейпциг»

Команда занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 22 туров. В прошлом матче «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Коллектив стабильно забивает – в 10 последних матчах Бундеслиги команда отличалась минимум один раз, однако оборона вызывает вопросы: в 5 последних играх было пропущено 8 мячей. При этом лучший бомбардир команды Кристоф Баумгартнер записал на свой счет уже 12 голов.

«Боруссия Д»

Гости идут на 2 месте с 51 очком и выиграли 6 последних матчей в рамках чемпионата Германии. В прошлом туре «Боруссия Д» уверенно разгромила «Майнц» (4:0). Команда демонстрирует высокую результативность – 19 матчей подряд с забитыми мячами в Бундеслиге. В последних 5 играх дортмундцы забили 11 голов, а Серу Гирасси остается главным голеадором команды с 20 мячами.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 13 последних матчах против «Боруссии Д»

«Боруссия Д»

  • Побеждает в 6 последних матчах чемпионата Германии
  • Забивает в 19 матчах Бундеслиги подряд
  • В среднем: 2.20 забито за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д»

«РБ Лейпциг» регулярно забивает, особенно в матчах против «Боруссии Д», однако текущая форма обороны хозяев оставляет пространство для атак соперника. Дортмундцы находятся в отличном игровом тонусе, много создают и стабильно реализуют свои моменты. С учетом высокой результативности обеих команд и нестабильной защиты хозяев стоит ожидать открытый матч с голами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5

1.45
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Боруссия Д РБ Лейпциг
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 