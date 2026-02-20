21 февраля в рамках 23 тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Боруссию Д». Команды ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, при этом гости подходят к встрече в более уверенной форме, набрав ход в последних турах.

«РБ Лейпциг»

Команда занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 22 туров. В прошлом матче «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Коллектив стабильно забивает – в 10 последних матчах Бундеслиги команда отличалась минимум один раз, однако оборона вызывает вопросы: в 5 последних играх было пропущено 8 мячей. При этом лучший бомбардир команды Кристоф Баумгартнер записал на свой счет уже 12 голов.

«Боруссия Д»

Гости идут на 2 месте с 51 очком и выиграли 6 последних матчей в рамках чемпионата Германии. В прошлом туре «Боруссия Д» уверенно разгромила «Майнц» (4:0). Команда демонстрирует высокую результативность – 19 матчей подряд с забитыми мячами в Бундеслиге. В последних 5 играх дортмундцы забили 11 голов, а Серу Гирасси остается главным голеадором команды с 20 мячами.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

Забивает в 10 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 5 последних играх

В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за матч (последние 5 игр)

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 13 последних матчах против «Боруссии Д»

«Боруссия Д»

Побеждает в 6 последних матчах чемпионата Германии

Забивает в 19 матчах Бундеслиги подряд

В среднем: 2.20 забито за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия Д»

«РБ Лейпциг» регулярно забивает, особенно в матчах против «Боруссии Д», однако текущая форма обороны хозяев оставляет пространство для атак соперника. Дортмундцы находятся в отличном игровом тонусе, много создают и стабильно реализуют свои моменты. С учетом высокой результативности обеих команд и нестабильной защиты хозяев стоит ожидать открытый матч с голами.

Рекомендованные ставки: