«Калуга» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.00

01 августа 2025 8:07
Калуга - Авангард
02 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Калуги»
Сделать ставку

2 августа в рамках 3-го тура Второй лиги А «Калуга» на домашнем стадионе примет «Авангард Курск». Обе команды находятся в поиске стабильности, но текущая форма и статистика говорят в пользу хозяев. Особенно учитывая заметные проблемы гостей в обороне и их нулевую очковую статистику после первых двух туров.

«Калуга»

«Калуга» набрала 3 очка после двух туров, обыграв в последнем матче «Муром» со счeтом 1:0. Команда не блистает результативностью (всего 4 гола в 5 последних играх), однако регулярно забивает – серия из 3 матчей с голами подряд. Главная слабость – оборона: 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Однако положительный момент в том, что команда в целом показывает конкурентоспособную игру, особенно дома. В 5 последних матчах на своeм поле «Калуга» проиграла только однажды.

«Авангард Курск»

Гости переживают непростой отрезок. Три поражения подряд, 11 пропущенных мячей за 5 матчей, и ноль очков после двух туров. Команда пропускает в среднем по 2.20 гола за игру и демонстрирует неуверенную игру в защите. Единственный позитив – это способность забивать (в среднем 1.00 за игру), но этого не хватает для набора очков. Особенно слаб «Авангард» в выездных матчах, где проигрывает и выглядит разрозненно.

Факты о командах:

«Калуга»

  • Занимает 5-е место после 2 туров
  • Победа в последнем туре со счeтом 1:0
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забитых и 1.20 пропущенных за 5 игр

«Авангард Курск»

  • 3 поражения подряд
  • Пропускает в каждом из 3 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забитых и 2.20 пропущенных за 5 игр
  • Имеет 0 очков после двух туров

Личные встречи
40% (10)
16% (4)
44% (11)
24
Забитых мячей
27
0.96
В среднем за матч
1.08
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Калуга
2 : 1
02.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Авангард
0 : 2
21.05.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
1 : 1
05.04.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Авангард
1 : 0
10.11.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Калуга
1 : 1
15.09.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Авангард
1 : 2
24.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Калуга
0 : 1
09.03.2024
Авангард
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
Авангард
0 : 1
10.05.2023
Калуга
Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
Калуга
0 : 1
08.04.2023
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
Калуга
2 : 1
30.09.2021
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Авангард
1 : 0
18.07.2021
Калуга
Россия. Кубок, 1/128 финала
Авангард
1 : 2
19.08.2020
Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Авангард
1 : 0
21.05.2017
Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 11 тур
Калуга
2 : 0
01.10.2016
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Калуга
0 : 0
04.05.2016
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Авангард
1 : 0
21.09.2015
Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Авангард
0 : 1
24.04.2015
Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
2 : 2
04.09.2014
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Авангард
0 : 1
21.04.2014
Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Калуга
0 : 1
27.08.2013
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Калуга
2 : 3
16.05.2013
Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Авангард
0 : 2
19.09.2012
Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 34 тур
Авангард
1 : 0
05.05.2012
Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 20 тур
Калуга
1 : 4
29.08.2011
Авангард
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 8 тур
Авангард
4 : 0
03.06.2011
Калуга
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Калуги» стабильнее, а дома команда играет уверенно. У «Авангарда Курск» серьeзные проблемы в защите и неудачная серия, что делает их уязвимыми соперниками в текущем туре. Исходя из статистики, «Калуга» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а при удачном сценарии – взять три очка. Обе команды не слишком результативны, поэтому матч вряд ли станет верховым.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Калуги» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Авангарда Курск» меньше 1.5 – коэффициент 1.70

2.00
Победа «Калуги»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Авангард Калуга
