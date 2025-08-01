2 августа в рамках 3-го тура Второй лиги А «Калуга» на домашнем стадионе примет «Авангард Курск». Обе команды находятся в поиске стабильности, но текущая форма и статистика говорят в пользу хозяев. Особенно учитывая заметные проблемы гостей в обороне и их нулевую очковую статистику после первых двух туров.

«Калуга»

«Калуга» набрала 3 очка после двух туров, обыграв в последнем матче «Муром» со счeтом 1:0. Команда не блистает результативностью (всего 4 гола в 5 последних играх), однако регулярно забивает – серия из 3 матчей с голами подряд. Главная слабость – оборона: 6 пропущенных мячей за 5 последних встреч. Однако положительный момент в том, что команда в целом показывает конкурентоспособную игру, особенно дома. В 5 последних матчах на своeм поле «Калуга» проиграла только однажды.

«Авангард Курск»

Гости переживают непростой отрезок. Три поражения подряд, 11 пропущенных мячей за 5 матчей, и ноль очков после двух туров. Команда пропускает в среднем по 2.20 гола за игру и демонстрирует неуверенную игру в защите. Единственный позитив – это способность забивать (в среднем 1.00 за игру), но этого не хватает для набора очков. Особенно слаб «Авангард» в выездных матчах, где проигрывает и выглядит разрозненно.

Факты о командах:

«Калуга»

Занимает 5-е место после 2 туров

Победа в последнем туре со счeтом 1:0

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забитых и 1.20 пропущенных за 5 игр

«Авангард Курск»

3 поражения подряд

Пропускает в каждом из 3 последних матчей

В среднем: 1.00 забитых и 2.20 пропущенных за 5 игр

Имеет 0 очков после двух туров

Прогноз на матч

Форма «Калуги» стабильнее, а дома команда играет уверенно. У «Авангарда Курск» серьeзные проблемы в защите и неудачная серия, что делает их уязвимыми соперниками в текущем туре. Исходя из статистики, «Калуга» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а при удачном сценарии – взять три очка. Обе команды не слишком результативны, поэтому матч вряд ли станет верховым.

Рекомендованные ставки: