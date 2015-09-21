Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Калуга
Авангард - Калуга: обзор матча 21 сентября 2015
Авангард
21.09.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
1 : 0
Завершен
Калуга
86'
В. Мастерной (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Калуга
88'
Замена
И. Формалев
️️️️
С. Анохин
Замена
А. Манюков
️️️️
П. Есиков
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Мастерной
86'
85'
Желтая карточка
Е. Лосев
81'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Семин
69'
Замена
А. Немыченков
️️️️
Н. Емельянов
63'
Желтая карточка
А. Махота
Замена
А. Носов
️️️️
В. Горчаков
56'
Замена
А. Жмакин
️️️️
К. Пушкин
56'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
53'
Пенальти не реализован!
Д. Синяев
47'
46'
Желтая карточка
С. Храпов
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
Р. Ямлиханов
46'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Войнов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
7
Владимир Горчаков
ЦП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
33
Артем Махота
АП
7
Денис Семин
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
11
Артем Жмакин
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
99
Иван Формалев
ЦП
77
Александр Немыченков
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Сулоев
20
Кадушкин
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
26
Ямлиханов
71
Мастерной
7
Горчаков
27
Пушкин
17
Синяев
15
Есиков
2-1-2-1-4
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
25
Емельянов
28
Оганесян
33
Махота
20
Лямцев
10
Анохин
9
Лосев
7
Семин
26
Ямлиханов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
26
Ямлиханов
22
Войнов
26
Мустафин
26
Мустафин
22
Войнов
27
Пушкин
11
Жмакин
11
Жмакин
27
Пушкин
15
Есиков
2
Манюков
2
Манюков
15
Есиков
7
Горчаков
11
Носов
11
Носов
7
Горчаков
10
Анохин
99
Формалев
99
Формалев
10
Анохин
7
Семин
88
Ерохин
88
Ерохин
7
Семин
25
Емельянов
77
Немыченков
77
Немыченков
25
Емельянов
Остались в запасе
Авангард
Калуга
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
30
Артем Дудник
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
90
Сергей Жидеев
ВР
Остались в запасе
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
30
Артем Дудник
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Авангард - Калуга
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тихонов
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Калуга
«Енисей» – «Калуга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Енисей» – «Калуга»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Енисей» – «Калуга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Енисей» – «Калуга»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Калуга» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+