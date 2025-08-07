Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в шутку выразил надежду, что нападающий «БроукБойз» Федор Смолов больше не забьет на профессиональном уровне.

– Смолов всего в двух голах от вас в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Это плохо [смеется]. Тем более они будут играть с «Авангардом», команда сейчас не особо выступает.

Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «БроукБойз» это будет усиление. Интересно будет увидеть Федора, но голов я ему не желаю.