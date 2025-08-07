Введите ваш ник на сайте
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов

Сегодня, 09:10

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в шутку выразил надежду, что нападающий «БроукБойз» Федор Смолов больше не забьет на профессиональном уровне.

– Смолов всего в двух голах от вас в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Это плохо [смеется]. Тем более они будут играть с «Авангардом», команда сейчас не особо выступает.

Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «БроукБойз» это будет усиление. Интересно будет увидеть Федора, но голов я ему не желаю.

  • Курский «Авангард» примет «БроукБойз» в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Аршавин за карьеру забил 158 мячей, Смолов – 156.

Россия. Кубок БроукБойз Авангард Аршавин Андрей Смолов Федор
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
10:19
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
09:27
2
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА
08:51
1
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
08:37
2
Миранчук забил 6-й гол в сезоне
08:20
2
«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2
08:07
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
07:51
Черчесов возглавил «Ахмат», новый клуб Смолова, ультиматум Станковичу и другие новости
01:54
«Зенит» интересуется испанским форвардом
01:30
8
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
01:15
3
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
09:10
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
Вчера, 23:23
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
Вчера, 22:33
1
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
Вчера, 22:10
2
Видео«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
Вчера, 21:21
6
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
Вчера, 20:16
ВидеоБукмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России
Вчера, 12:50
10
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
Вчера, 08:56
2
ФотоФото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
Вчера, 00:05
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
5 августа
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
5 августа
ВидеоБлогер Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке
5 августа
Видео«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
5 августа
1
ФотоWylsacom, The Limba и другие блогеры попали в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка
5 августа
2
Стало известно, сможет ли блогер Wylsacom сыграть в Кубке России по состоянию здоровья
3 августа
«Пари НН» определился с городом, где примет «Ростов»
1 августа
1
Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России
1 августа
Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»
1 августа
6
Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Оренбургом»
31 июля
1
Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»
31 июля
FONBET Кубок России. «Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0
31 июля
Смолов готов рассмотреть предложение от медиаклуба
31 июля
6
В «Зените» не согласны с пенальти в пользу «Ахмата»
31 июля
4
ВидеоШнякин высказался о пинке Бариновым Глебова
31 июля
2
Тренер «Ахмата» – о пропущенных голах от «Зенита»: «Были длинные передачи на Соболева, кроме этих ситуаций соперник ничего не создал»
31 июля
Тренер «Ростова» – после поражения от «Спартака»: «Нужно не смотреть на счет»
31 июля
Семак оценил игру Вендела, вернувшегося в состав «Зенита» после 3-месячной паузы
31 июля
5
